Катерина Бужинська та Вахтанг Кікабідзе оригінально привітали Україну з Днем Незалежності (відео)
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Артисти записали спільне відео в Грузії.
Народна артистка України Катерина Бужинська і легендарний грузинський співак Вахтанг Кікабідзе записали спільне відео на честь прийдешнього Дня незалежності України.
"Україна, з 30-річчям незалежності ми вітаємо тебе з Грузії, з Батумі. Хай живе вільна Україна! Слава Україні", — привітали українців артисти. В руках вони тримали український прапор.
"Ми зустрілися з Вахтангом Кікабідзе на моєму дні народження, який я відзначала в Грузії. Вирішили скористатися моментом і записати привітання усім українцям з майбутнім Днем Незалежності. До речі, Вахтанг Костянтинович попросив подарувати йому український прапор, що я з радістю і зробила", — зазначила Бужинська.
Як писав "Телеграф" народну артистку України Катерину Бужинську не запросили виступити на святковому концерті до Дня Незалежності в "Олімпійському". При цьому буквально тиждень тому артистку нагородили орденом "Хрест пошани" за "Віру і вірність Україні". Зірка розповіла "Телеграфу", що дасть концерти в різних містах України, в тому числі і в Києві.
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