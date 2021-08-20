Катерина Бужинська та Вахтанг Кікабідзе оригінально привітали Україну з Днем Незалежності (відео)

Артисти записали спільне відео в Грузії.

Народна артистка України Катерина Бужинська і легендарний грузинський співак Вахтанг Кікабідзе записали спільне відео на честь прийдешнього Дня незалежності України.

"Україна, з 30-річчям незалежності ми вітаємо тебе з Грузії, з Батумі. Хай живе вільна Україна! Слава Україні", — привітали українців артисти. В руках вони тримали український прапор.

Читайте також: Категорія Інтерв'ю Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу Народна артистка України, співачка Марія Бурмака в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповіла, як відреагувала на відсутність запрошення на концерт до Дня незалежності, як ставиться до артистів, що виступають у Росії, а також розказала про свій новий проект "Улюблені класики".

"Ми зустрілися з Вахтангом Кікабідзе на моєму дні народження, який я відзначала в Грузії. Вирішили скористатися моментом і записати привітання усім українцям з майбутнім Днем Незалежності. До речі, Вахтанг Костянтинович попросив подарувати йому український прапор, що я з радістю і зробила", — зазначила Бужинська.

Як писав "Телеграф" народну артистку України Катерину Бужинську не запросили виступити на святковому концерті до Дня Незалежності в "Олімпійському". При цьому буквально тиждень тому артистку нагородили орденом "Хрест пошани" за "Віру і вірність Україні". Зірка розповіла "Телеграфу", що дасть концерти в різних містах України, в тому числі і в Києві.