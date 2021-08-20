Рус

Катерина Бужинська та Вахтанг Кікабідзе оригінально привітали Україну з Днем Незалежності (відео)

Автор
О. Броскова
Дата публікації
Читати російською
Автор
269
Катерина Бужинська та Вахтанг Кікабідзе оригінально привітали Україну з Днем Незалежності (відео) Новина оновлена 20 серпня 2021, 12:21
Вахтанг Кікабідзе і Катерина Бужинська

Артисти записали спільне відео в Грузії.

Народна артистка України Катерина Бужинська і легендарний грузинський співак Вахтанг Кікабідзе записали спільне відео на честь прийдешнього Дня незалежності України.

"Україна, з 30-річчям незалежності ми вітаємо тебе з Грузії, з Батумі. Хай живе вільна Україна! Слава Україні", — привітали українців артисти. В руках вони тримали український прапор.

"Ми зустрілися з Вахтангом Кікабідзе на моєму дні народження, який я відзначала в Грузії. Вирішили скористатися моментом і записати привітання усім українцям з майбутнім Днем Незалежності. До речі, Вахтанг Костянтинович попросив подарувати йому український прапор, що я з радістю і зробила", — зазначила Бужинська.

Як писав "Телеграф" народну артистку України Катерину Бужинську не запросили виступити на святковому концерті до Дня Незалежності в "Олімпійському". При цьому буквально тиждень тому артистку нагородили орденом "Хрест пошани" за "Віру і вірність Україні". Зірка розповіла "Телеграфу", що дасть концерти в різних містах України, в тому числі і в Києві.

Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Україна
Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Дата публікації
Категорія
"Україна — понад усе! Путін — Х**ло!" Ексклюзивне відео з репетиції параду в Києві
"Україна — понад усе! Путін — Х**ло!" Ексклюзивне відео з репетиції параду в Києві
Дата публікації
Категорія
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Дата публікації
Категорія
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Дата публікації
Категорія
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян