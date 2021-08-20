Рус

"Я чужа серед своїх": Приходько відреагувала на те, що її не покликали на концерт до Дня незалежності

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
Читати російською
Автор
35
"Я чужа серед своїх": Приходько відреагувала на те, що її не покликали на концерт до Дня незалежності Новина оновлена 20 серпня 2021, 20:01
Анастасія Приходько

Зірку більше шокував список запрошених артистів

Українську співачку Анастасію Приходько шокував список артистів, які виступатимуть на святковому концерті до Дня Незалежності, однак вона зовсім не здивувалася тому, що організатори її не покликали.

Про це артистка розповіла в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

За словами Приходько, вона вже звикла до того, що є "своєю серед чужих у Росії, і чужою серед своїх в Україні".

При цьому співачка заявила, що не була здивована тим, що на урочистий концерт її не покликали, проте список учасників її шокував.

"Якщо чесно, я була трохи шокована, коли побачила список артистів. Я не виступаю 7 років на державних концертах до Дня незалежності України, тому я не здивувалася. Все в порядку. Зрозумійте, питання навіть не в тому, хто в цьому списку, а в тому, кого і чому там немає! ", — каже Приходько.

Також зірка вважає, що масштаб запрошених артистів на національному концерті до Дня Незалежності України повинен бути іншим.

Більше читайте в матеріалі на "Телеграфі": Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована.

Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Україна
Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Дата публікації
Категорія
"Україна — понад усе! Путін — Х**ло!" Ексклюзивне відео з репетиції параду в Києві
"Україна — понад усе! Путін — Х**ло!" Ексклюзивне відео з репетиції параду в Києві
Дата публікації
Категорія
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Дата публікації
Категорія
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Дата публікації
Категорія
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян