"Я чужа серед своїх": Приходько відреагувала на те, що її не покликали на концерт до Дня незалежності

Зірку більше шокував список запрошених артистів

Українську співачку Анастасію Приходько шокував список артистів, які виступатимуть на святковому концерті до Дня Незалежності, однак вона зовсім не здивувалася тому, що організатори її не покликали.

Про це артистка розповіла в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

За словами Приходько, вона вже звикла до того, що є "своєю серед чужих у Росії, і чужою серед своїх в Україні".

При цьому співачка заявила, що не була здивована тим, що на урочистий концерт її не покликали, проте список учасників її шокував.

"Якщо чесно, я була трохи шокована, коли побачила список артистів. Я не виступаю 7 років на державних концертах до Дня незалежності України, тому я не здивувалася. Все в порядку. Зрозумійте, питання навіть не в тому, хто в цьому списку, а в тому, кого і чому там немає! ", — каже Приходько.

Також зірка вважає, що масштаб запрошених артистів на національному концерті до Дня Незалежності України повинен бути іншим.

Більше читайте в матеріалі на "Телеграфі": Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована.