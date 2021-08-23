"Народилася росіянкою!" Олімпійська чемпіонка, що відмовилася від України викликала хейт в мережі

Після шквалу критики Баюл закрила коментарі до своїх записів.

Олімпійська чемпіонка Оксана Баюл, яка здобула для України золоту медаль у фігурному катанні на Олімпіаді 1994 року, заявила про те, що має намір відмовитися від українського громадянства і напоролася на велику кількість негативних коментарів.

"Я всіх за все дякую. Народилася росіянкою виграла золото за Україну, а помру американкою", — написала вона.

Після цього в коментарях до останніх записів зібралося досить багато негативу. Користувачі мережі написали, що у неї "взагалі немає батьківщини" і засудили за її слова про Україну.

Сама Баюл, схоже, не впоралася з потоком критики в свою сторону і закрила коментарі до частини записів.

Як повідомлялося раніше, Баюл стала першою спортсменкою, яка принесла "золото" Україні на Олімпійських іграх.

Втім, сама вона з 1994 року живе в США і неодноразово відзначалася тим, що хвалила президента РФ Володимира Путіна. Також вона відома за те, що в 2016 році судилася з Україною через передачу прав на використання її імені третім компаніям.

У мережі припустили, що нинішнє рішення Баюл пов’язано з тим, що її не запросили на святкування Дня Незалежності.