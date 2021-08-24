Помер барабанщик The Rolling Stones: біографія легендарного музиканта

На момент смерті Уоттсу було 80 років.

Барабанщик легендарної рок-групи The Rolling Stones Чарлі Уоттс помер у віці 80 років.

Про це повідомляє BBC.

У повідомленні публіциста Уоттса йдеться, що музикант помер в лондонській лікарні в оточенні родини.

Жаль в зв’язку зі смертю видатного барабанщика висловили багато світових зірок, в числі яких Рінго Старр, Ерік Клептон, Пол Маккартні і Елтон Джон.

Про те, що стало причиною смерті музиканта не повідомлялося, але відомо, що він у 2004 році проходив курс лікування від раку горла. А кілька тижнів тому стало відомо, що він пропустить турне групи через необхідність відновитися після медичних процедур.

Група The Rolling Stones утворилася в липні 1962 року. Чарлі Уоттс приєднався до неї в 1963 році і з тих пір не тільки зайняв місце ударника, а й створив кілька обкладинок для альбомів

У 2016 році журнал Rolling Stone розмістив Уоттса на 12-му рядку в списку сотні кращих барабанщиків усіх часів, а журнал Classic Rock, що створив аналогічний рейтинг, дав йому 10-е місце.

Як повідомлялося раніше, в кінці липня в США помер співзасновник групи Slipknot Джої Джордісон.