Яке свято 26 серпня: народні прикмети і заборони
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За народним календарем 26 серпня 2021 року відзначається День Тихона Пристрасного.
У четвер, 26 серпня, православна церква згадує кончину і друге знайдення мощей Воронезького єпископа Тихона, вікарія Новгородської єпархії, єпископа Кексгольмського і Ладозького, потім Воронезького і Єлецького. У народі святого називають Тихон Страсним.
Святого Тихона наші предки вважали майже божеством. Преподобний міг врятувати людину від депресії, зневіри і тривоги, йому молилися про умиротворення душі.
26 серпня потрібно зустрічати в чистоті, тому генеральне прибирання і очищення двору від сміття — це те, чим варто зайнятися в цей день. У день святого Тихона наші предки намагалися працювати дуже продуктивно і якісно.
Що не можна робити 26 серпня:
- Не можна вирушати в ліс на самоті.
- Забороняється в цей день йти на риболовлю.
- Не слід цього четверга збирати гриби.
- Сьогодні не можна кричати, лаятися, конфліктувати і сваритися.
- Не можна підвищувати голос на дорослих і дітей.
Народні прикмети на 26 серпня:
- Сонячні промені пронизують хмари — буде теплий день.
- Птахи летять в праву від вас сторону — чекайте змін.
- Мерехтливий місяць — чекай дощу.
- Листя на березі жовтіти почали — будуть заморозки.
- У цей день тепло — зима буде теплою, а якщо холодно, то холодної.
- Вітри дмуть тихо — буде тепла погода.
- Легкий вітерець в цей день — чекай дощовий вересень.
- Молодий місяць червоного кольору — буде дощ.
- Місяць розташований на небі рогами вниз — буде негода.
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