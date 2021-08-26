Яке свято 26 серпня: народні прикмети і заборони

За народним календарем 26 серпня 2021 року відзначається День Тихона Пристрасного.

У четвер, 26 серпня, православна церква згадує кончину і друге знайдення мощей Воронезького єпископа Тихона, вікарія Новгородської єпархії, єпископа Кексгольмського і Ладозького, потім Воронезького і Єлецького. У народі святого називають Тихон Страсним.

Святого Тихона наші предки вважали майже божеством. Преподобний міг врятувати людину від депресії, зневіри і тривоги, йому молилися про умиротворення душі.

Святий Тихон

26 серпня потрібно зустрічати в чистоті, тому генеральне прибирання і очищення двору від сміття — це те, чим варто зайнятися в цей день. У день святого Тихона наші предки намагалися працювати дуже продуктивно і якісно.

Що не можна робити 26 серпня:

Не можна вирушати в ліс на самоті.

Забороняється в цей день йти на риболовлю.

Не слід цього четверга збирати гриби.

Сьогодні не можна кричати, лаятися, конфліктувати і сваритися.

Не можна підвищувати голос на дорослих і дітей.

Народні прикмети на 26 серпня: