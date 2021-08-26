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Яке свято 26 серпня: народні прикмети і заборони

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Яке свято 26 серпня: народні прикмети і заборони Новина оновлена 25 серпня 2021, 18:58
Свято 26 серпня 2021

За народним календарем 26 серпня 2021 року відзначається День Тихона Пристрасного.

У четвер, 26 серпня, православна церква згадує кончину і друге знайдення мощей Воронезького єпископа Тихона, вікарія Новгородської єпархії, єпископа Кексгольмського і Ладозького, потім Воронезького і Єлецького. У народі святого називають Тихон Страсним.

Святого Тихона наші предки вважали майже божеством. Преподобний міг врятувати людину від депресії, зневіри і тривоги, йому молилися про умиротворення душі.

Святий Тихон
Святий Тихон

26 серпня потрібно зустрічати в чистоті, тому генеральне прибирання і очищення двору від сміття — це те, чим варто зайнятися в цей день. У день святого Тихона наші предки намагалися працювати дуже продуктивно і якісно.

Що не можна робити 26 серпня:

  • Не можна вирушати в ліс на самоті.
  • Забороняється в цей день йти на риболовлю.
  • Не слід цього четверга збирати гриби.
  • Сьогодні не можна кричати, лаятися, конфліктувати і сваритися.
  • Не можна підвищувати голос на дорослих і дітей.

Народні прикмети на 26 серпня:

  • Сонячні промені пронизують хмари — буде теплий день.
  • Птахи летять в праву від вас сторону — чекайте змін.
  • Мерехтливий місяць — чекай дощу.
  • Листя на березі жовтіти почали — будуть заморозки.
  • У цей день тепло — зима буде теплою, а якщо холодно, то холодної.
  • Вітри дмуть тихо — буде тепла погода.
  • Легкий вітерець в цей день — чекай дощовий вересень.
  • Молодий місяць червоного кольору — буде дощ.
  • Місяць розташований на небі рогами вниз — буде негода.
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