Какой праздник 26 августа: народные приметы и запреты
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По народному календарю 26 августа 2021 года отмечается День Тихона Страстного.
В четверг, 26 августа, православная церковь вспоминает преставление и второе обретение мощей Воронежского епископа Тихона, викария Новгородской епархии, Епископа Кексгольмского и Ладожского, затем Воронежского и Елецкого. В народе святого называют Тихон Страстной.
Святого Тихона наши предки считали почти божеством. Преподобный мог спасти человека от депрессии, уныния и тревоги, ему молились об умиротворении души.
26 августа нужно встречать в чистоте, поэтому генеральная уборка и очистка двора от мусора — это то, чем стоит заняться в этот день. В день святого Тихона наши предки старались трудиться очень продуктивно и качественно.
Что нельзя делать 26 августа:
- Нельзя отправляться в лес в одиночестве.
- Запрещается в этот день уходить на рыбалку.
- Не следует в этот четверг собирать грибы.
- Сегодня нельзя кричать, ругаться, конфликтовать и ссориться.
- Нельзя повышать голос на взрослых и детей.
Народные приметы на 26 августа:
- Солнечные лучи пронзают облака — будет теплый день.
- Птицы летят в правую от вас сторону — ждите перемен.
- Мерцающая луна — жди дождя.
- Листья на березе желтеть начали — будут заморозки.
- В этот день тепло — зима будет теплой, а если холодно, то холодной.
- Ветра дуют тихо — будет теплая погода.
- Легкий ветерок в этот день — жди дождливый сентябрь.
- Молодая луна красного цвета — будет дождь.
- Луна расположена на небе рогами вниз — будет ненастье.
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