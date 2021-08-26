Какой праздник 26 августа: народные приметы и запреты

По народному календарю 26 августа 2021 года отмечается День Тихона Страстного.

В четверг, 26 августа, православная церковь вспоминает преставление и второе обретение мощей Воронежского епископа Тихона, викария Новгородской епархии, Епископа Кексгольмского и Ладожского, затем Воронежского и Елецкого. В народе святого называют Тихон Страстной.

Святого Тихона наши предки считали почти божеством. Преподобный мог спасти человека от депрессии, уныния и тревоги, ему молились об умиротворении души.

Святой Тихон

26 августа нужно встречать в чистоте, поэтому генеральная уборка и очистка двора от мусора — это то, чем стоит заняться в этот день. В день святого Тихона наши предки старались трудиться очень продуктивно и качественно.

Что нельзя делать 26 августа:

Нельзя отправляться в лес в одиночестве.

Запрещается в этот день уходить на рыбалку.

Не следует в этот четверг собирать грибы.

Сегодня нельзя кричать, ругаться, конфликтовать и ссориться.

Нельзя повышать голос на взрослых и детей.

Народные приметы на 26 августа: