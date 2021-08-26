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Какой праздник 26 августа: народные приметы и запреты

Автор
А. Барабан
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Автор
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Какой праздник 26 августа: народные приметы и запреты Новость обновлена 25 августа 2021, 18:58
Праздник 26 августа 2021

По народному календарю 26 августа 2021 года отмечается День Тихона Страстного.

В четверг, 26 августа, православная церковь вспоминает преставление и второе обретение мощей Воронежского епископа Тихона, викария Новгородской епархии, Епископа Кексгольмского и Ладожского, затем Воронежского и Елецкого. В народе святого называют Тихон Страстной.

Святого Тихона наши предки считали почти божеством. Преподобный мог спасти человека от депрессии, уныния и тревоги, ему молились об умиротворении души.

Святой Тихон
Святой Тихон

26 августа нужно встречать в чистоте, поэтому генеральная уборка и очистка двора от мусора — это то, чем стоит заняться в этот день. В день святого Тихона наши предки старались трудиться очень продуктивно и качественно.

Что нельзя делать 26 августа:

  • Нельзя отправляться в лес в одиночестве.
  • Запрещается в этот день уходить на рыбалку.
  • Не следует в этот четверг собирать грибы. 
  • Сегодня нельзя кричать, ругаться, конфликтовать и ссориться.
  • Нельзя повышать голос на взрослых и детей.

Народные приметы на 26 августа:

  • Солнечные лучи пронзают облака — будет теплый день.
  • Птицы летят в правую от вас сторону — ждите перемен.
  • Мерцающая луна — жди дождя.
  • Листья на березе желтеть начали — будут заморозки.
  • В этот день тепло — зима будет теплой, а если холодно, то холодной.
  • Ветра дуют тихо — будет теплая погода.
  • Легкий ветерок в этот день — жди дождливый сентябрь.
  • Молодая луна красного цвета — будет дождь.
  • Луна расположена на небе рогами вниз — будет ненастье.
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