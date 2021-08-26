Наталія Мосейчук розплакалася в прямому ефірі: що сталося

Телеведуча Наталя Мосейчук не змогла стримати емоцій, розповідаючи історію про пересадку серця українському герою.

У День незалежності України телеканал "1+1" вирішив провести особливий прямий ефір ТСН біля Золотих Воріт, в якому розповіли про головні здобутки країни за 30 років.

Однак одна з історій, яка була розказана, залишила особливий слід в серцях кожного. Телеведуча Наталя Мосейчук не змогла стримувати свої емоції, розповідаючи її, і розплакалася в прямому ефірі.

Причиною сліз ведучої стала історія про порятунок українського героя. 52-річний кримчанин Віктор Маршал, герой війни, потребував термінової трансплантації серця, однак потрібний орган не так просто дістати. І в той час, коли Віктор уже почав прощатися зі своїми рідними і намагався завершити всі свої справи, сталося диво, але крізь горе.

У Львові від аневризми несподівано помер 29-річний хлопець Ігор Коваль. Молодик напевно щось відчував, адже незадовго до своєї смерті він повідомив матері, що якщо він помре рано, то хотів би віддати свої органи для донорства. Його серце підійшло Віктору, а мама загиблого, Людмила, не могла не виконати волю сина.

В ефірі ТСН Віктор і мама Ігоря зустрілися, і Наталя Мосейчук запропонувала Людмилі послухати, як б’ється серце її сина, яке врятувало життя іншій людині. Ніхто з присутніх, і напевно телеглядачів, не міг стримувати сльози.

Раніше, "Телеграф" писав, що під час параду на День незалежності ветеран АТО Валерій Вехта освідчився своїй коханій.