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Яке свято 27 серпня: народні прикмети і заборони

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Яке свято 27 серпня: народні прикмети і заборони Новина оновлена 26 серпня 2021, 17:22
Свято 27 серпня

27 серпня вшановується пам’ять святого пророка Міхея.

У п’ятницю, 27 серпня, православна церква вшановує пам’ять біблійного пророка Міхея, якого наші предки називали Тиховієм.

Святий Михей жив в VIII столітті до нашої ери на території Іудеї. Його перу належить Книга пророка Міхея, шоста серед книг "малих" пророків. Також, він був першим, хто передбачив руйнування Іудеї.

пророк Михей
пророк Михей

Відзначимо, що 27 серпня закінчується Успенський піст і настає м’ясоїд і пора весіль. На Міхея хлопці сваталися до вподобаних дівчат, щоб встигнути побратися в цьому році.

Особливо в цей день шанували каменярів. Їх намагалися пригощати різними стравами і дарували їм подарунки.

Що не можна робити 27 серпня:

  • Господиням не варто в цю п’ятницю возитися з тестом.
  • Не можна вживати спиртні напої.
  • Не можна лінуватися.
  • Заборонено в цю п’ятницю ходити на риболовлю.
  • Не слід в цю п’ятницю кому-небудь розповідати про свої погані сновидіння і планах.

Народні прикмети:

  • Тихий вітер в саду — суха осінь в лісі.
  • Якщо журавлі полетіли в теплі країни, то до середини жовтня мороз вдарить. Якщо немає, то зима пізніше настане.
  • Якщо дме сильний вітер, то вересень дощовим буде.
  • Якщо день безвітряний, то у вересні практично не буде опадів.
  • Сильний вітер після довгого затишшя — до дощу.
  • Ранкова зоря яскраво-червоного кольору — до сильного вітру.
  • Північний вітер — до хорошого урожаю жита.
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