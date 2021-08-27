Яке свято 27 серпня: народні прикмети і заборони

27 серпня вшановується пам’ять святого пророка Міхея.

У п’ятницю, 27 серпня, православна церква вшановує пам’ять біблійного пророка Міхея, якого наші предки називали Тиховієм.

Святий Михей жив в VIII столітті до нашої ери на території Іудеї. Його перу належить Книга пророка Міхея, шоста серед книг "малих" пророків. Також, він був першим, хто передбачив руйнування Іудеї.

пророк Михей

Відзначимо, що 27 серпня закінчується Успенський піст і настає м’ясоїд і пора весіль. На Міхея хлопці сваталися до вподобаних дівчат, щоб встигнути побратися в цьому році.

Особливо в цей день шанували каменярів. Їх намагалися пригощати різними стравами і дарували їм подарунки.

Що не можна робити 27 серпня:

Господиням не варто в цю п’ятницю возитися з тестом.

Не можна вживати спиртні напої.

Не можна лінуватися.

Заборонено в цю п’ятницю ходити на риболовлю.

Не слід в цю п’ятницю кому-небудь розповідати про свої погані сновидіння і планах.

Народні прикмети: