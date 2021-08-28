Успіння Пресвятої Богородиці: народні прикмети і заборони

28 серпня православні святкують Успіння Пресвятої Богородиці або Першу Пречисту.

Щорічно 28 серпня православна церква відзначає найважливіший християнське свято — Успіння Пресвятої Богородиці. У цей день згадують закінчення життєвого шляху Пресвятої Діви Марії на землі.

28 серпня під всіх православних храмах проходять урочисті богослужіння, яке необхідно відвідати. Також, бажано поставити на Успіння свічку в церкві.

Успіння Пресвятої Богородиці

Цей день має особливе значення для хліборобів. Свято завершував сезон збору врожаю.

Також на 28 серпня припадає кінець суворого Успенського посту, а після починається Мʼясоїд, разом з яким приходить пора весіль.

Що не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці:

Не рекомендується ходити голими ногами по росі.

Незаміжнім дівчатам не слід стригтися.

Не можна в цей день надягати незручне взуття.

Забороняється в цей день сумувати й тужити.

У цей день не можна сваритися і говорити погані слова.

Забороняється працювати, особливо жінкам.

Не можна в цей день брати в руки колючі предмети.

Народні прикмети:

Гарна погода в цей день — бабине літо непогожим буде.

Іній на рослинах в цей день обіцяє дуже коротку осінню пору, а морози настануть дуже скоро.

Зʼявилася веселка на небі — прикмета до того, що осінь буде теплою.

Багато павутини — прикмета до того, що зима буде морозною і малосніжною.

Варто туман на дворі — гриби добре вродить.

Чітко відчувається запах польових квітів — до негоди.

Нагадаємо, що 28 серпня 2021 року також ще відзначається професійне свято цивільних авіаторів і працівників авіаційної промисловості і транспорту — День авіації.