Успіння Пресвятої Богородиці: народні прикмети і заборони
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28 серпня православні святкують Успіння Пресвятої Богородиці або Першу Пречисту.
Щорічно 28 серпня православна церква відзначає найважливіший християнське свято — Успіння Пресвятої Богородиці. У цей день згадують закінчення життєвого шляху Пресвятої Діви Марії на землі.
28 серпня під всіх православних храмах проходять урочисті богослужіння, яке необхідно відвідати. Також, бажано поставити на Успіння свічку в церкві.
Цей день має особливе значення для хліборобів. Свято завершував сезон збору врожаю.
Також на 28 серпня припадає кінець суворого Успенського посту, а після починається Мʼясоїд, разом з яким приходить пора весіль.
Що не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці:
- Не рекомендується ходити голими ногами по росі.
- Незаміжнім дівчатам не слід стригтися.
- Не можна в цей день надягати незручне взуття.
- Забороняється в цей день сумувати й тужити.
- У цей день не можна сваритися і говорити погані слова.
- Забороняється працювати, особливо жінкам.
- Не можна в цей день брати в руки колючі предмети.
Народні прикмети:
- Гарна погода в цей день — бабине літо непогожим буде.
- Іній на рослинах в цей день обіцяє дуже коротку осінню пору, а морози настануть дуже скоро.
- Зʼявилася веселка на небі — прикмета до того, що осінь буде теплою.
- Багато павутини — прикмета до того, що зима буде морозною і малосніжною.
- Варто туман на дворі — гриби добре вродить.
- Чітко відчувається запах польових квітів — до негоди.
Нагадаємо, що 28 серпня 2021 року також ще відзначається професійне свято цивільних авіаторів і працівників авіаційної промисловості і транспорту — День авіації.
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