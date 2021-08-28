Успение Пресвятой Богородицы: народные приметы и запреты

28 августа православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы или Первую Пречистую.

Ежегодно 28 августа православная церковь отмечает важнейший христианский праздник — Успение Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают окончание жизненного пути Пресвятой Девы Марии на земле.

28 августа во всех православных храмах проходят торжественные богослужения, которое необходимо посетить. Также, желательно поставить на Успение свечку в церкви.

Успение Пресвятой Богородицы

Этот день имеет особенное значение для земледельцев. Праздник завершал сезон сбора урожая.

Также на 28 августа припадает конец строгого Успенского поста, а после начинается Мясоед, вместе с которым приходит пора свадеб.

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы:

Не рекомендуется ходить голыми ногами по росе.

Незамужним девушкам не следует стричься.

Нельзя в этот день надевать неудобную обувь.

Запрещается в этот день унывать и тосковать.

В этот день нельзя ссориться и говорить плохие слова.

Запрещается работать, особенно женщинам.

Нельзя в этот день брать в руки колющие и режущие предметы.

Народные приметы:

Хорошая погода в этот день — бабье лето ненастным будет.

Иней на растениях в этот день сулит очень короткую осеннюю пору, а морозы наступят очень скоро.

Появилась радуга на небе – примета к тому, что осень будет теплой.

Много паутины – примета к тому, что зима будет морозной и малоснежной.

Стоит туман на дворе — грибы хорошо уродятся.

Отчетливо ощущается запах полевых цветов — к непогоде.

Напомним, что 28 августа 2021 года также отмечается профессиональный праздник гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта — День авиации.