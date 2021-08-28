Успение Пресвятой Богородицы: народные приметы и запреты
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28 августа православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы или Первую Пречистую.
Ежегодно 28 августа православная церковь отмечает важнейший христианский праздник — Успение Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают окончание жизненного пути Пресвятой Девы Марии на земле.
28 августа во всех православных храмах проходят торжественные богослужения, которое необходимо посетить. Также, желательно поставить на Успение свечку в церкви.
Этот день имеет особенное значение для земледельцев. Праздник завершал сезон сбора урожая.
Также на 28 августа припадает конец строгого Успенского поста, а после начинается Мясоед, вместе с которым приходит пора свадеб.
Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы:
- Не рекомендуется ходить голыми ногами по росе.
- Незамужним девушкам не следует стричься.
- Нельзя в этот день надевать неудобную обувь.
- Запрещается в этот день унывать и тосковать.
- В этот день нельзя ссориться и говорить плохие слова.
- Запрещается работать, особенно женщинам.
- Нельзя в этот день брать в руки колющие и режущие предметы.
Народные приметы:
- Хорошая погода в этот день — бабье лето ненастным будет.
- Иней на растениях в этот день сулит очень короткую осеннюю пору, а морозы наступят очень скоро.
- Появилась радуга на небе – примета к тому, что осень будет теплой.
- Много паутины – примета к тому, что зима будет морозной и малоснежной.
- Стоит туман на дворе — грибы хорошо уродятся.
- Отчетливо ощущается запах полевых цветов — к непогоде.
Напомним, что 28 августа 2021 года также отмечается профессиональный праздник гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта — День авиации.
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