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Успение Пресвятой Богородицы: народные приметы и запреты

Автор
А. Барабан
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Автор
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Успение Пресвятой Богородицы: народные приметы и запреты Новость обновлена 27 августа 2021, 16:44
Праздник 28 августа

28 августа православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы или Первую Пречистую.

Ежегодно 28 августа православная церковь отмечает важнейший христианский праздник — Успение Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают окончание жизненного пути Пресвятой Девы Марии на земле.

28 августа во всех православных храмах проходят торжественные богослужения, которое необходимо посетить. Также, желательно поставить на Успение свечку в церкви.

Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы

Этот день имеет особенное значение для земледельцев. Праздник завершал сезон сбора урожая.

Также на 28 августа припадает конец строгого Успенского поста, а после начинается Мясоед, вместе с которым приходит пора свадеб.

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы:

  • Не рекомендуется ходить голыми ногами по росе.
  • Незамужним девушкам не следует стричься.
  • Нельзя в этот день надевать неудобную обувь.
  • Запрещается в этот день унывать и тосковать. 
  • В этот день нельзя ссориться и говорить плохие слова.
  • Запрещается работать, особенно женщинам.
  • Нельзя в этот день брать в руки колющие и режущие предметы.

Народные  приметы:

  • Хорошая погода в этот день — бабье лето ненастным будет.
  • Иней на растениях в этот день сулит очень короткую осеннюю пору, а морозы наступят очень скоро.
  • Появилась радуга на небе – примета к тому, что осень будет теплой.
  • Много паутины – примета к тому, что зима будет морозной и малоснежной.
  • Стоит туман на дворе — грибы хорошо уродятся.
  • Отчетливо ощущается запах полевых цветов — к непогоде.

Напомним, что 28 августа 2021 года также отмечается профессиональный праздник гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта — День авиации.

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