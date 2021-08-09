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Успенский пост: даты, что можно есть и чего нельзя делать

Успенский пост: даты, что можно есть и чего нельзя делать
06:35 Сегодня Телеграф фото Фома

Совсем скоро начинается Успенский пост, который считается таким же строгим, как и Великий. Главная задача Успенского поста - подготовка человека к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Этот праздник установлен в честь окончания земного пути Богородицы и Ее вознесения на небо.

Успенский пост 2021: дата начала и завершения

Успенский пост начнется 14 августа и будет продолжаться до 27 августа. Другое название Успенского поста – Спасский. Так его прозвали в народе, поскольку на него выпадает Медовый спас (14 августа) и Яблочный спас (19 августа).

Успенский пост: история

Успенский пост

Первое письменное упоминание об Успенском Посте находится в Деяниях Константинопольского Собора 920 г. Изначально этот пост был предназначался для тех, кто по определенным причинам не мог соблюдать Великий пост. Люди воздерживались в первое воскресенье через неделю после Троицы и до Успения. Окончательную дату поста приняли и утвердили в 1166 году на Константинопольском Соборе.

Успенский пост 2021: что нельзя делать

В Успенский пост нельзя устраивать свадьбы. Те верующие, которые не соблюдают пост, могут провести торжество по своему усмотрению, но вот повенчать их священник не сможет. Кроме того, нельзя устраивать гуляния и шумно веселиться. Нельзя так же пить алкоголь и предаваться другим вредным привычкам.

Успенский пост 2021: что можно и нельзя есть (календарь питания по дням)

В Успенский пост в зависимости от дня недели нужно соблюдать различные ограничения в питании.

В понедельник, среду и пятницу устав предписывает сухоядение.

Во вторник и четверг допускается вареная пища без растительного масла.

По субботам и воскресеньям можно готовить блюда с растительным маслом. Также допускается вино в небольших количествах.

Постные блюда

фото: kleo.ru

Хотя пост и считается безрыбным, есть один день, когда допускается есть рыбу и морепродукты, а также выпить немного вина. Такое послабление поста разрешается 19 августа на Преображение Господне или Яблочный спас. 

 Стоит отметить, что подобные ограничения изначально предписывались монахам, а простым мирянам можно соблюдать менее строгие ограничения.

Ранее в Православной церкви Украины объяснили, чем отличаются день рождения, день ангела и именины. 

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
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Пост, Успенский пост, пост в августе.
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