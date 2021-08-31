"Я проти любові для камер": Роман Скорпіон розповів про особисте життя
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Український співак розповів "Телеграфу" про своє перше кохання.
Популярний український співак Роман Скорпіон (Роман Романович Шупяк) не любить афішувати своє особисте життя. В ексклюзивному інтервʼю для "Телеграфу" артист розповів, чому не хоче виносити особисте на публіку.
Роман вважає, що "щастя любить тишу", і не бачить сенсу щось показувати чи доказувати на камери. Музикант вважає, що ділитися подробицями особистого життя з фанатами не обовʼязково. Потрібно ділитися своєю творчістю.
"Моя творчість — для публіки. А моє особисте життя — для двох. Ми якось самі розберемося" — говорить Скорпіон.
Також, співак розповів "Телеграфу" яким було його перше кохання. Роман вперше закохався в шкільні роки. Кохання було невзаємним, але спогади лишило приємні, ділиться музикант.
Раніше, "Телеграф" писав, що Роман Скорпіон зізнався, які стосунки повʼязують його з українською співачкою Тонею Матвієнко.
Повний текст інтервʼю з Романом Скорпіоном читайте на сайті "Телеграф" — Роман Скорпіон: Українська пісня опинилася в тренді, але дивно, що довелось так довго розкачуватись
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