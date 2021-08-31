"Я проти любові для камер": Роман Скорпіон розповів про особисте життя

Український співак розповів "Телеграфу" про своє перше кохання.

Популярний український співак Роман Скорпіон (Роман Романович Шупяк) не любить афішувати своє особисте життя. В ексклюзивному інтервʼю для "Телеграфу" артист розповів, чому не хоче виносити особисте на публіку.

Роман вважає, що "щастя любить тишу", і не бачить сенсу щось показувати чи доказувати на камери. Музикант вважає, що ділитися подробицями особистого життя з фанатами не обовʼязково. Потрібно ділитися своєю творчістю.

"Моя творчість — для публіки. А моє особисте життя — для двох. Ми якось самі розберемося" — говорить Скорпіон.

Також, співак розповів "Телеграфу" яким було його перше кохання. Роман вперше закохався в шкільні роки. Кохання було невзаємним, але спогади лишило приємні, ділиться музикант.

Раніше, "Телеграф" писав, що Роман Скорпіон зізнався, які стосунки повʼязують його з українською співачкою Тонею Матвієнко.

Повний текст інтервʼю з Романом Скорпіоном читайте на сайті "Телеграф" — Роман Скорпіон: Українська пісня опинилася в тренді, але дивно, що довелось так довго розкачуватись