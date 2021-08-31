Івлєєва з’явилася на весілля Моргенштерна в траурному вбранні (відео)

Напередодні Івлєєва розлучилася з Елджеем.

У вівторок, 31 серпня, російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) одружується на Ділар Зінатулліной. На його весіллі серед інших була помічена ведуча і блогер Настя Івлєєва.

Як видно на кадрах, обнародуваних Super.ru, вона обрала для церемонії траурну сукню.

"Івлєєва після розлучення з Елджеем прийшла на торжество Моргенштерна на своїй хвилі", — сказано в підписі до відео.

Чутки про розставання Івлєєвой і репера Олексія Узенюка (Елджей) ходили по мережі ще з початку року. А 21 серпня вона підтвердила, що після двох років шлюбу вони вирішили розійтися.

Причиною розлучення Івлєєва назвала те, що вони надто квапилися з тим, щоб стати родиною. За її словами, вона продовжує любити Елджея, але вже як "сестра брата".