Івлєєва з’явилася на весілля Моргенштерна в траурному вбранні (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 9
Напередодні Івлєєва розлучилася з Елджеем.
У вівторок, 31 серпня, російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) одружується на Ділар Зінатулліной. На його весіллі серед інших була помічена ведуча і блогер Настя Івлєєва.
Як видно на кадрах, обнародуваних Super.ru, вона обрала для церемонії траурну сукню.
"Івлєєва після розлучення з Елджеем прийшла на торжество Моргенштерна на своїй хвилі", — сказано в підписі до відео.
Чутки про розставання Івлєєвой і репера Олексія Узенюка (Елджей) ходили по мережі ще з початку року. А 21 серпня вона підтвердила, що після двох років шлюбу вони вирішили розійтися.
Причиною розлучення Івлєєва назвала те, що вони надто квапилися з тим, щоб стати родиною. За її словами, вона продовжує любити Елджея, але вже як "сестра брата".
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-