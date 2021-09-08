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Яке свято 8 вересня: народні прикмети і заборони

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Свято 8 вересня Новина оновлена 07 вересня 2021, 20:11
Свято 8 вересня

8 вересня — особливо важлива дата для тих, хто перебуває у шлюбі.

У середу, 8 вересня, православна церква вшановує пам’ять двох закоханих Наталії та Андріана, які постраждали за віру Христову. У народі свято називають: Овсяниці, Адріан і Наталія, Адріян Осінній і Наталія Костриця.

Наталя і Андріан жили в Нікомедії. Вона була християнкою, а він — язичником. Але різні віри не завадили їм бути разом. Незабаром Андріан був схоплений разом з іншими християнами, і після того, як він прийняв віру в Христа, його засудили до мученицької смерті. Наталя не змогла винести розлуку з чоловіком, і її серце зупинилося.

Священномученики Наталя і Андріан
Священномученики Наталя і Андріан

У цей день наші пращури ставили в хаті гілку горобини, що допомагало налагодити стосунки в родині. Також цю гілочку використовували як оберіг на весіллі. Вважається, що горобина здатна відганяти погані думки, злі сили і вберігає від пристріту.

У цей день обов’язково ставили на стіл млинці і вівсяний кисіль.

Також, 8 вересня — відмінний день для збору грибів, калини та горобини.

Що не можна робити 8 вересня:

  • Під забороною сьогодні лінь.
  • Ні в якому разі не можна сидіти вдома.
  • Не можна переїдати.
  • Жінкам заборонено в цю середу кричати на чоловіка.
  • Чи не слідує 8 вересня сварити дитину.
  • Не рекомендується 8 вересня приймати важливі рішення.

Народні прикмети 8 вересня

  • Ранковий туман обіцяє весну зі снігопадами.
  • Якщо багато в лісах грибів, добре буде клювати риба.
  • Якщо на горобині вродило багато ягід — зима буде морозною.
  • Якщо погода в цей день з ранку холодна — зима рано прийде.
  • Багатий урожай опеньків — "бабиного літа" не жди.
  • Випав іній на скиртах — на гарну погоду.
  • Дерева інеєм вкрилися — буде мороз, стоїть туман — буде тепло.
  • Стук дятла розноситься далеко — до дощової погоди.
  • Урожай горобини — до холодної зими.
  • До цього дня на березі і дубі ще залишилася листя — зима буде холодною.

Раніше, "Телеграф" писав, як українці будуть відпочивати у вересні 2021 року. Календар вихідних та святкових днів на місяць можна подивитися в нашому матеріалі.

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