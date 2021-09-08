Як виглядати стильно восени і при цьому не мерзнути: 5 модних порад

Восени необов’язково носити сірі кольори і мішкуваті речі. Розповідаємо, як виглядати стильно в холодну пору року.

З приходом осені і різким похолоданням хочеться закутатися вдома у плед і нікуди не виходити. Однак якщо на вулицю все ж вийти треба, зовсім необов’язково кутатися в сто товстих одежинок. Можна виглядати стильно і при цьому одягнутися тепло. Так що поки всі ми чекаємо на бабине літо, "Телеграф" розповість вам, як це зробити.

Робіть акцент на яскраві кольори

У моді яскраві кольори

Поки восени більшість людей вибирають чорний і сірий немаркий одяг, справжні модники ходять в яскравому! Адже красиве пальто винного кольору або стильний жовтий жакет моментально виділить вас з натовпу і прекрасно захистити від пронизливих осінніх протягів.

Тренд сезону — хустка як головний убор

Носіть яскраві хустки

Щоб захистити голову від холодного вітру восени — вибирайте стильні хустки. Вони можуть бути самих різних забарвлень і текстур. На більш холодну погоду вибирайте хустки і косинки з щільних матеріалів.

Теплий шарф — наше все

Шарф — насправді незамінний осінній аксесуар. Їм можна вкутувати шию, пов’язувати його на голову і навіть використовувати як накидку, підв’язавши поясом. Актуальними в цьому сезоні будуть шарфи чорного, коричневого, білого, бежевого відтінків, а також в клітинку.

Літня сукня в осінньому стилі

Літні сукні не втрачають актуальності

Так-так, восени літні сукні все ще актуальні. Ви можете надягати їх поверх теплої водолазки і носити зі стильними чобітьми. Це зробить ваш образ легким і не дасть замерзнути одночасно.

Носіть подовжений светр

Вибирайте стильні просторі светри

Цей предмет гардероба можна обігравати по-різному. Підв’яжіть його поясом або залиште поверх спідниці навипуск. Поєднуйте зі спідницею-олівцем і джинсами. Варіантів маса. Головне. вибирайте моделі з натуральних тканин: вони зігрівають набагато краще синтетики.

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