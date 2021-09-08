Как выглядеть стильно осенью и при этом не мерзнуть: 5 модных советов
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Осенью необязательно носить серые цвета и мешковатые вещи. Рассказываем, как выглядеть стильно в холодное время года.
С приходом осени и резким похолоданием хочется закутаться дома в плед и никуда не выходить. Однако если на улицу все же выйти надо, вовсе необязательно укутываться в сто толстых одежек. Можно выглядеть стильно и при этом одеться тепло. Так что пока все мы ждем бабье лето, "Телеграф" расскажет вам, как это сделать.
Делайте акцент на яркие цвета
Пока осенью большинство людей выбирают черную и серую немаркую одежду, настоящие модники ходят в ярком! Ведь красивое пальто винного цвета или стильный желтый жакет моментально выделит вас из толпы и прекрасно защитить от пронизывающих осенних сквозняков.
Тренд сезона — платок в качестве головного убора
Чтобы защитить голову от холодного ветра осенью — выбирайте стильные платки. Они могут быть самых разных расцветок и текстур. На более холодную погоду выбирайте платки и косынки из плотных материалов.
Теплый шарф — наше все
Шарф — поистине незаменимый осенний аксессуар. Им можно укутывать шею, повязывать его на голову и даже использовать в качестве накидки, подвязав поясом. Актуальными в этом сезоне будут шарфы черного, коричневого, белого, бежевого оттенков, а также в клетку.
Летнее платье в осеннем стиле
Да-да, осенью летние платья все еще актуальны. Вы можете надевать их поверх теплой водолазки и носить со стильными сапогами. Это сделает ваш образ легким и не даст замерзнуть одновременно.
Носите удлиненный свитер
Этот предмет гардероба можно обыгрывать по-разному. Подвяжите его поясом или оставьте поверх юбки навыпуск. Сочетайте с юбкой-карандашом и джинсами. Вариантов масса. Главное. выбирайте модели из натуральных тканей: они согревают гораздо лучше синтетики.
Ранее стилист Андре Тан рассказал, какие вещи будут в моде этой зимой и осенью.
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