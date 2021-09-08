Как выглядеть стильно осенью и при этом не мерзнуть: 5 модных советов

Осенью необязательно носить серые цвета и мешковатые вещи. Рассказываем, как выглядеть стильно в холодное время года.

С приходом осени и резким похолоданием хочется закутаться дома в плед и никуда не выходить. Однако если на улицу все же выйти надо, вовсе необязательно укутываться в сто толстых одежек. Можно выглядеть стильно и при этом одеться тепло. Так что пока все мы ждем бабье лето, "Телеграф" расскажет вам, как это сделать.

Делайте акцент на яркие цвета

В моде яркие цвета

Пока осенью большинство людей выбирают черную и серую немаркую одежду, настоящие модники ходят в ярком! Ведь красивое пальто винного цвета или стильный желтый жакет моментально выделит вас из толпы и прекрасно защитить от пронизывающих осенних сквозняков.

Тренд сезона — платок в качестве головного убора

Носите яркие платки

Чтобы защитить голову от холодного ветра осенью — выбирайте стильные платки. Они могут быть самых разных расцветок и текстур. На более холодную погоду выбирайте платки и косынки из плотных материалов.

Теплый шарф — наше все

Шарф — поистине незаменимый осенний аксессуар. Им можно укутывать шею, повязывать его на голову и даже использовать в качестве накидки, подвязав поясом. Актуальными в этом сезоне будут шарфы черного, коричневого, белого, бежевого оттенков, а также в клетку.

Летнее платье в осеннем стиле

Летние платья не теряют актуальности

Да-да, осенью летние платья все еще актуальны. Вы можете надевать их поверх теплой водолазки и носить со стильными сапогами. Это сделает ваш образ легким и не даст замерзнуть одновременно.

Носите удлиненный свитер

Выбирайте стильные просторные свитера

Этот предмет гардероба можно обыгрывать по-разному. Подвяжите его поясом или оставьте поверх юбки навыпуск. Сочетайте с юбкой-карандашом и джинсами. Вариантов масса. Главное. выбирайте модели из натуральных тканей: они согревают гораздо лучше синтетики.

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