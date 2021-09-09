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Знайшли в наручниках і з пакетом на голові: загадкову смерть української моделі в Туреччині визнали самогубством

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Христина Новіцька Новина оновлена 09 вересня 2021, 17:26
Христина Новіцька

Христина Новіцька нібито покінчила життя самогубством

Генеральна прокуратура Бодрума заявила, що 25-річна українська модель Христина Новіцька, знайдена мертвою в своєму будинку зі скутими за спиною руками і з сумкою на голові в січні 2021 року, покінчила життя самогубством. Кримінальну справу було вирішено не порушувати.

Про це повідомляє CNN Türk.

У заяві говориться, що дівчина імітувала сцену з фільму 2003 року "Між смертю і життям". Також наголошується, що Новицька обдумувала і інші методи позбавлення себе життя.

Нагадаємо, що Христина Новіцька проживала в курортному місті Мугла, недалеко від Бодрума. Вона вчила танцям і працювала перекладачкою. Дівчина перестала виходити на зв’язок з рідними ще 30 грудня, але на наступний день її бачили живою сусіди і курьер. Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що Христина приймала антидепресанти.

У той же час друзі загиблої Новицкой в версію про самогубство не вірять.

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