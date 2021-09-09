Знайшли в наручниках і з пакетом на голові: загадкову смерть української моделі в Туреччині визнали самогубством
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Христина Новіцька нібито покінчила життя самогубством
Генеральна прокуратура Бодрума заявила, що 25-річна українська модель Христина Новіцька, знайдена мертвою в своєму будинку зі скутими за спиною руками і з сумкою на голові в січні 2021 року, покінчила життя самогубством. Кримінальну справу було вирішено не порушувати.
Про це повідомляє CNN Türk.
У заяві говориться, що дівчина імітувала сцену з фільму 2003 року "Між смертю і життям". Також наголошується, що Новицька обдумувала і інші методи позбавлення себе життя.
Нагадаємо, що Христина Новіцька проживала в курортному місті Мугла, недалеко від Бодрума. Вона вчила танцям і працювала перекладачкою. Дівчина перестала виходити на зв’язок з рідними ще 30 грудня, але на наступний день її бачили живою сусіди і курьер. Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що Христина приймала антидепресанти.
У той же час друзі загиблої Новицкой в версію про самогубство не вірять.
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