Нашли в наручниках и с пакетом на голове: загадочную смерть украинской модели в Турции признали самоубийством

Кристина Новицкая якобы покончила жизнь самоубийством

Генеральная прокуратура Бодрума заявила, что 25-летняя украинская модель Кристина Новицкая, найденная мертвой в своем доме со скованными за спиной руками и с сумкой на голове в январе 2021 года, покончила жизнь самоубийством. Уголовное дело было решено не возбуждать.

Об этом сообщает CNN Türk.

В заявлении говорится, что девушка имитировала сцену из фильма 2003 года "Между смертью и жизнью". Также отмечается, что Новицкая обдумывала и другие методы лишения себя жизни.

Напомним, что Кристина Новицкая проживала в курортном городе Мугла, недалеко от Бодрума. Она учила танцам и работала переводчицей. Девушка перестала выходить на связь с родными еще 30 декабря, но на следующий день ее видели живой соседи и курьер. Ранее в СМИ появилась информация, что Кристина принимала антидепрессанты.

В тоже время друзья погибшей Новицкой в версию о самоубийстве не верят.