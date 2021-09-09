Укр

Нашли в наручниках и с пакетом на голове: загадочную смерть украинской модели в Турции признали самоубийством

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
39
Кристина Новицкая Новость обновлена 09 сентября 2021, 17:26
Кристина Новицкая

Кристина Новицкая якобы покончила жизнь самоубийством

Генеральная прокуратура Бодрума заявила, что 25-летняя украинская модель Кристина Новицкая, найденная мертвой в своем доме со скованными за спиной руками и с сумкой на голове в январе 2021 года, покончила жизнь самоубийством. Уголовное дело было решено не возбуждать.

Об этом сообщает CNN Türk.

В заявлении говорится, что девушка имитировала сцену из фильма 2003 года "Между смертью и жизнью". Также отмечается, что Новицкая обдумывала и другие методы лишения себя жизни.

Напомним, что Кристина Новицкая проживала в курортном городе Мугла, недалеко от Бодрума. Она учила танцам и работала переводчицей. Девушка перестала выходить на связь с родными еще 30 декабря, но на следующий день ее видели живой соседи и курьер. Ранее в СМИ появилась информация, что Кристина принимала антидепрессанты.

В тоже время друзья погибшей Новицкой в версию о самоубийстве не верят.

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый
Интервью
Американцы не хотели, чтобы часть разговора с Байденом услышал ещё кто-то, кроме Зеленского, — Валерий Чалый
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Экс-посол Украины в США Валерий Чалый
Американцы не хотели, чтобы часть разговора с Байденом услышал ещё кто-то, кроме Зеленского, — Валерий Чалый
Дата публикации
Категория
Станция "Скотоватая"
Новый виток обстрелов на Донбассе: тяжело ранен боец ВСУ, встали поезда "Укрзализныци"
Дата публикации
Категория
Сводка коронавируса в Украине на 09.09.2021
В Украине резко подскочила заболеваемость COVID-19: где обстановка хуже всего
Дата публикации
Категория
Проблемы с ценой газа в Европе отразятся на украинцах
Инфляция, замерзание, тарифы – что ждет украинцев из-за роста цен на природный газ в Европе?
Дата публикации
Категория
Украинский финансист Сергей Фурса
Сергей Фурса: Сегодня украинцы живут лучше, чем когда-либо. Но наши люди любят прибедняться