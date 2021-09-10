Усікновення глави Іоанна Предтечі: значення свята, прикмети і заборони дня

Це свято вважається одним із найголовнішим у православному календарі.

Усікновення голови Івана Предтечі — велике свято, яке православна і греко-католицька церкви відзначають 11 вересня. Це день памʼяті Хрестителя Господнього Івана, якого стратили за наказом царя Ірода.

Значення свята

Вважається, що Предтеча — найбільш шанований святий після Діви Марії. Саме тому в день відзначення памʼяті пророка парафіяни дотримуються суворого посту і йдуть до церкви. 11 вересня не рекомендується вживати в їжу яйця, мʼясо, молочні продукти та рибу. Приправляти їжу можна лише соняшниковою олією.

Інші заборони в день Усікновення

На знак скорботи через насильницьку смерть Івана Предтечі, православні християни дотримуються низки заборон:

в цей день не можна вживати продукти круглої форми, які нагадують голову (капуста, яблука, помідори, дині, кавуни), а також різати їх;

також категорично забороняється шити, вʼязати, вишивати;

не можна голосно сміятися, танцювати, веселитися і зловживати алкоголь.

у жодному разі не варто стригтися (навіть розчісуватися не бажано);

також не рекомендується давати щось із дому, в тому числі позичати гроші.

Прикмети 11 вересня

Якщо цього дня журавлі попрямують на південь, то зима буде ранньою.

Якщо в день Усікновення голови Іоанна Предтечі дощі із грозою — осінь буде теплою.

Лебідь у небі – до швидкого снігу, а гусак – до дощу.

Якщо 11 вересня на шляху зустрілася біла собака, слід чекати швидкого фінансового добробуту та удачі. При цьому зустрічну тварину потрібно нагодувати або пригостити чимось.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні свята будуть у вересні.