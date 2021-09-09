Усікновення глави Іоанна Предтечі: дата, історія і традиції цього дня

На згадку усікновення глави святого Іоанна Хрестителя Церквою встановлене свято і суворий пост, як вираз скорботи християн про насильницьку смерть великого Пророка.

Усікновення глави Іоанна Предтечі — велике свято в Православній церкві, що відзначається 11 вересня.

Попри те, що це церковне свято, події дня носить далеко не радісний характер. Іоанн Предтеча — день пам’яті мученицької смерті Іоанна Хрестителя, якому за наказом тетрарха Галілеї Ірода відрубали голову.

Історія свята

Святий Іоанн Предтеча — найближчий попередник Ісуса Христа, який передбачив Його пришестя. Він народився в родині священника, довгий час жив в пустелі, вів аскетичний спосіб життя, проповідував, проводив священні обмивання водою (хрещення) іудеїв.

Пророк нещадно засуджував людські гріхи і закликав покаятися і звільнитися від них. Під такі суворі викриття Іоанна Предтечі потрапив цар Ірод Антипа за те, що залишивши законну дружину, став жити разом з Іродіадою — дружиною свого брата, чим порушив Господню заповідь про перелюбство. Ірод розлютився і кинув пророка в темницю.

Під час святкування дня народження Ірода, дочка Іродіади Соломія зуміла своїм запальним танцем зробити таке враження на царя, що він пообіцяв в нагороду виконати будь-яке бажання дівчини. За намовою матері Соломія забажала, щоб їй подали на блюді відрубану голову Іоанна Предтечі. Цар Ірод виконав своє слово, і пророка стратили.

Усікновення глави Іоанна Предтечі

Традиції на Іоанна Предтечу

Усікновення глави Іоанна — не свято в традиційному розумінні, це день пам’яті, тому і традиції цього дня пов’язані не з розважальними заходами, а скоріше поминальними. У свято Іоанна Предтечі також варто дотримуватися суворих приписів.

Головною традицією дня є заборона на вживання в їжу продуктів круглої форми — хліба, кавуна, капусти і навіть помідорів — оскільки вони асоціюються з формою голови. У день Усікновення глави Іоанна Предтечі дотримується суворий піст. Не можна брати в руки гострі і ріжучі предмети — ніж, пилку і навіть голку, адже це нагадує про спосіб страти Іоанна Предтечі. Продукти в цей день допустимо не різати, а тільки ламати. Також в цей день не можна подавати їжу на блюді, як це було зроблено з головою Іоанна Хрестителя. Хто танцює і співає в цей день — на свою душу смертний гріх бере. Ця прикмета пов’язана з тим, що через танець Соломії, падчерки Ірода, загинув Іоанн Хреститель. Тому, в цей день не припустимо ні співати, ні танцювати. Вважається, що той, хто в цей день танцює, той бере на себе той гріх, який колись взяла на себе Соломія. У це свято слід згадувати вчення Іоанна Предтечі, намагатися нікого не ображати, не обмовляти, не брати чужого, задовольнятися тим, що маємо, і чесно виконувати свою справу.

Раніше "Телеграф" писав, що категорично не можна робити в день Усікновення глави Іоанна Предтечі.