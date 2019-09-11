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Приметы и обряды на 11 сентября - Усекновение главы

Сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать

Сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать
07:27 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:В среду, 11 сентября, отмечают церковный праздник - Усекновение головы Иоанна Предтечи.

В народе верили, что сегодня нельзя резать ни капусту, ни арбуза, а хлеб просто ломали руками. В память о смерти Крестителя был установлен пост без молочных, продуктов, мяса и рыбы. В этот день угощали нуждающихся и не проводили увеселительных мероприятий.

Что нельзя делать в этот день

По народному календарю сегодня Ивана Репного. Приходит время собирать репу. Перелетные птицы как раз улетали на юг, осень постепенно вступала в свои права. Особых торжеств не устраивали, только готовили пышное застолье, которым отмечали очередной рубеж окончания полевых работ.

Особые верования 11 сентября связаны с христианским праздником – Усекновение главы Иоанна Предтечи. Люди считали, что сегодня нельзя брать в руки нож, а также – резать предметы круглой формы, напоминающие голову, например, помидоры, капусту, лук.

В этот день не венчались, не играли свадьбы, не устраивали крестины. Старались также не веселиться, под запретом были танцы и пение. Принято считать, что тот, кто веселится сегодня уподобляется грешнице Саломее.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, история и традиции

Усекновение главы Иоанна Предтечи: приметы

Для тех, кто постится в день Усечения головы Иоанна Предтечи, уготовано помилования от грехов. У такого человека также исполнится любое желание.

Кто танцует и поет в этот день — на свою душу смертный грех берет. Эта примета связана с тем, что из-за танца Саломеи, падчерицы Ирода, погиб Иоанн Креститель.

Если увязалась за вами белая собака — в вашем доме будет достаток и благополучие.

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Праздник, Приметы, 11 сентября, Религиозный праздник, Усекновение главы Иоанна Предтечи, Какой сегодня праздник, Что нельзя делать 11 сентября.
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