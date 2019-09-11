Сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать

Новости Украины:В среду, 11 сентября, отмечают церковный праздник - Усекновение головы Иоанна Предтечи.

В народе верили, что сегодня нельзя резать ни капусту, ни арбуза, а хлеб просто ломали руками. В память о смерти Крестителя был установлен пост без молочных, продуктов, мяса и рыбы. В этот день угощали нуждающихся и не проводили увеселительных мероприятий.

Что нельзя делать в этот день

По народному календарю сегодня Ивана Репного. Приходит время собирать репу. Перелетные птицы как раз улетали на юг, осень постепенно вступала в свои права. Особых торжеств не устраивали, только готовили пышное застолье, которым отмечали очередной рубеж окончания полевых работ.

Особые верования 11 сентября связаны с христианским праздником – Усекновение главы Иоанна Предтечи. Люди считали, что сегодня нельзя брать в руки нож, а также – резать предметы круглой формы, напоминающие голову, например, помидоры, капусту, лук.

В этот день не венчались, не играли свадьбы, не устраивали крестины. Старались также не веселиться, под запретом были танцы и пение. Принято считать, что тот, кто веселится сегодня уподобляется грешнице Саломее.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: приметы

Для тех, кто постится в день Усечения головы Иоанна Предтечи, уготовано помилования от грехов. У такого человека также исполнится любое желание.

Кто танцует и поет в этот день — на свою душу смертный грех берет. Эта примета связана с тем, что из-за танца Саломеи, падчерицы Ирода, погиб Иоанн Креститель.

Если увязалась за вами белая собака — в вашем доме будет достаток и благополучие.