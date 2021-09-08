Усікновення глави Іоанна Предтечі 2021: що категорично не можна робити у цей день
- Автор
- 18
У суботу, 11 вересня, відзначають церковне свято — Усікновення голови Іоанна Предтечі.
У народі вірили, що на Усікновення голови Іоанна Предтечі не можна різати ані капусту, ані кавун, а хліб просто ламали руками. На згадку про смерть Хрестителя був встановлений пост без молочних, продуктів, м’яса і риби. У цей день пригощали потребують і не проводили розважальних заходів. Повний календар церковних свят на вересень ви можете знайти в матеріалі "Телеграфа".
Що не можна робити в Усікновення глави Іоанна Предтечі
11 вересня також відзначається Івана Ріпне. Приходить час збирати ріпу. Перелітні птахи якраз летіли на південь, осінь поступово вступала у свої права. Особливих урочистостей не влаштовували, тільки готували пишне гуляння, яким відзначали черговий рубіж закінчення польових робіт.
Особливі вірування 11 вересня пов’язані з християнським святом — Усікновення глави Іоанна Предтечі. Люди вважали, що в цей день не можна брати в руки ніж, а також — різати предмети круглої форми, що нагадують голову, наприклад, помідори, капусту, цибулю.
Цього дня не вінчалися, не грали весілля, не влаштовували хрестини. Намагалися теж не веселитися, під забороною були танці та співи. Прийнято вважати, що той, хто веселиться в такий день уподібнюється грішниці Саломеї.
Усікновення глави Іоанна Предтечі: прикмети
Для тих, хто постить в день Усікновення голови Іоанна Предтечі, уготовано помилування від гріхів. У такої людини також виповниться будь-яке бажання.
Хто танцює і співає в цей день — на свою душу смертний гріх бере. Ця прикмета пов’язана з тим, що через танець Соломії, падчерки Ірода, загинув Іоанн Хреститель.
Якщо ув’язалася за вами біла собака — у вашому будинку буде достаток і благополуччя.
Раніше "Телеграф" писав, як правильно молитися священномучениці Наталі.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-