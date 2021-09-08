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Усікновення глави Іоанна Предтечі 2021: що категорично не можна робити у цей день

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Усікновення глави Іоанна Предтечі Новина оновлена 08 вересня 2021, 13:03
Усікновення глави Іоанна Предтечі

У суботу, 11 вересня, відзначають церковне свято — Усікновення голови Іоанна Предтечі.

У народі вірили, що на Усікновення голови Іоанна Предтечі не можна різати ані капусту, ані кавун, а хліб просто ламали руками. На згадку про смерть Хрестителя був встановлений пост без молочних, продуктів, м’яса і риби. У цей день пригощали потребують і не проводили розважальних заходів. Повний календар церковних свят на вересень ви можете знайти в матеріалі "Телеграфа".

Що не можна робити в Усікновення глави Іоанна Предтечі

11 вересня також відзначається Івана Ріпне. Приходить час збирати ріпу. Перелітні птахи якраз летіли на південь, осінь поступово вступала у свої права. Особливих урочистостей не влаштовували, тільки готували пишне гуляння, яким відзначали черговий рубіж закінчення польових робіт.

Особливі вірування 11 вересня пов’язані з християнським святом — Усікновення глави Іоанна Предтечі. Люди вважали, що в цей день не можна брати в руки ніж, а також — різати предмети круглої форми, що нагадують голову, наприклад, помідори, капусту, цибулю.

Усікновення глави Іоанна Предтечі — важливий церковне свято
Усікновення глави Іоанна Предтечі — важливий церковне свято

Цього дня не вінчалися, не грали весілля, не влаштовували хрестини. Намагалися теж не веселитися, під забороною були танці та співи. Прийнято вважати, що той, хто веселиться в такий день уподібнюється грішниці Саломеї.

Усікновення глави Іоанна Предтечі: прикмети

Для тих, хто постить в день Усікновення голови Іоанна Предтечі, уготовано помилування від гріхів. У такої людини також виповниться будь-яке бажання.

Хто танцює і співає в цей день — на свою душу смертний гріх бере. Ця прикмета пов’язана з тим, що через танець Соломії, падчерки Ірода, загинув Іоанн Хреститель.

Якщо ув’язалася за вами біла собака — у вашому будинку буде достаток і благополуччя.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно молитися священномучениці Наталі.

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