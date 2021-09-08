День Натальи 2021: как правильно молиться святой покровительнице брака и семьи
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8 сентября почитается память священномученицы Натальи и ее мужа Адриана.
В среду, 8 сентября, православная церковь почитает память влюбленной пары — Натальи и Андриана. Святые считаются христианскими покровителями брака и семьи. Верующие молятся им о мире и благополучии в семье, а также о ладе между супругами.
Также, в этот день все Натальи отмечают свои именины.
Часто, в этот день, женщины молят святую Наталью за своих мужей, которые терпят по жизни притеснения, судебные тяжбы или подвергаются преследованиям.
"Телеграф" собрал молитвы, обращенные к Святой Наталье и Ангелу-хранителю. Однако помните, в день Натальи и Адриана лучше в молитве обращаться сразу к двум духовным покровителям.
- Молитва мученикам Адриану и Наталии Никомидийским:
О святии мученицы Адриане и Наталие! Услышите нас, раб Божиих (имена), в час сей к вам молящихся: помолитеся о нас Владыце Христу Богу, много бо дерзновение к Нему стяжали есте, искреннии молебницы о нас суще.
Умолите Господа отпустити наша грехи и Небеснаго Царствия сподобити нас, да купно с вами прославим великолепое имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков.
- Краткая молитва святой Наталии на каждый день:
Моли Бога о мне, святая угодница Божия Наталие, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей.
Также, 8 сентября православные христиане и греко-католики празднуют Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. "Телеграф" рассказывает, что нельзя делать в этот день.
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