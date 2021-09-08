День Наталії 2021: як правильно молитися святій покровительці шлюбу і сім’ї

8 вересня відзначається день пам’яті священномучениці Наталії та її чоловіка Адріана.

У середу, 8 вересня, православна церква вшановує пам’ять закоханої пари — Наталії та Андріана. Святі вважаються християнськими покровителями шлюбу і сім’ї. Віруючі моляться їм про мир і добробут в сім’ї, а також про лад в подружжі.

Також, в цей день всі Наталії відзначають свої іменини.

Часто, в цей день, жінки молять святу Наталю за своїх чоловіків, які терплять по життю утиски, судові тяжби або зазнають переслідувань.

"Телеграф" зібрав молитви, звернені до Святої Наталі і Ангела-хранителя. Однак пам’ятайте, в день Наталії та Адріана краще в молитві звертатися відразу до двох духовних покровителей.

Молитва мученикам Адріану і Наталії Никомидійським:

О, святі мyченики! Прийміть голос моління нашого і визволіть нас молитвами вашими від голоду, згуби, землетрусу, потопу, вогню, меча, нападу чужинців та міжусобиці, від несподіваної смepті та всякої біди, смутку та хвopoби. Щоб нині ми, зміцнені вашими молитвами та заступництвом, прославляли Господа Ісуса Христа. Йому ж належить всяка слава, честь та поклоніння з Безпочатковим Його Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь.

Молитва мученикам Адріану і Наталії Никомидійським

Молитва Ангелу-охоронцю

Будучи в глибокому смутку, допоможи мені, рабі Божій (імʼя), як допомагаєш усім з волі Господа Бога. Убережи мене від тяжких бід, в які я потрапила. Убережи від проступків, щоб уникнути заподіяння шкоди та гріхів проти заповідей Божих!

Спаси, спини від слабкості своєї. Убережи, спаси мою душу і помолися. На тебе, мій ангел-охоронець, надії. Осіняючи себе хресним святим знаменням, звертаюся в молитві старанної до тебе, ангеле Христов, хранитель моєї душі. Направляєш мене, посилаєш мені щасливий випадок, так прийди та обійдуть напасті стороною підопічну твою. Про це молю тебе, благодійник. Амінь.

Молитва Святій Наталії

Також 8 вересня православні християни і греко-католики святкують Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці. "Телеграф" розповідає, що не можна робити в цей день.