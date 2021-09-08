Сретение Владимирской иконы Богородицы: чего нельзя делать 8 сентября
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В Сретение Владимирской Божией матери принято просить прощения и искренне прощать других.
В эту среду, 8 сентября, православные христиане и греко-католики празднуют Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Этот праздник посвящен одной из самых почитаемых икон Пресвятой Богородицы. Календарь всех церковных праздников на сентябрь вы можете посмотреть в материале "Телеграфа".
О чем молятся перед Владимирской иконой пресвятой Богородицы
Перед Владимирской иконой Богородицы молятся об укреплении духа, перед принятием важного решения. Святую просят об исцелении от физических и душевных болезней. Владимирская Богородица также считается покровительницей брака. Ее просят об укреплении брачных уз и благополучии родных и близких.
Что нельзя делать на Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
- В этот день нельзя заниматься тяжелыми домашними делами
- Нельзя ссориться с близкими, произносить скверные слова
- Нельзя ходить босиком: злые духи могут ухватиться за голую ногу и утащить человека в свой мир
Молитва Владимирской иконе Божьей Матери
Ранее "Телеграф" рассказывал об истории праздника День Натальи и публиковал поздравительные открытки с Днем ангела Натальи.
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