Укр

Сретение Владимирской иконы Богородицы: чего нельзя делать 8 сентября

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Владимирская икона Божией Матери Новость обновлена 08 сентября 2021, 11:23
Владимирская икона Божией Матери

В Сретение Владимирской Божией матери принято просить прощения и искренне прощать других.

В эту среду, 8 сентября, православные христиане и греко-католики празднуют Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Этот праздник посвящен одной из самых почитаемых икон Пресвятой Богородицы. Календарь всех церковных праздников на сентябрь вы можете посмотреть в материале "Телеграфа".

О чем молятся перед Владимирской иконой пресвятой Богородицы

Перед Владимирской иконой Богородицы молятся об укреплении духа, перед принятием важного решения. Святую просят об исцелении от физических и душевных болезней. Владимирская Богородица также считается покровительницей брака. Ее просят об укреплении брачных уз и благополучии родных и близких.

Что нельзя делать на Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

  • В этот день нельзя заниматься тяжелыми домашними делами
  • Нельзя ссориться с близкими, произносить скверные слова
  • Нельзя ходить босиком: злые духи могут ухватиться за голую ногу и утащить человека в свой мир

Молитва Владимирской иконе Божьей Матери

Молитва Владимирской иконе Божьей Матери
Молитва Владимирской иконе Божьей Матери

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