Стрітення Володимирської ікони Богородиці: чого не можна робити 8 вересня

У Стрітення Володимирської ікони Божої матері заведено просити вибачення і щиро прощати інших.

У цю середу, 8 вересня, православні християни і греко-католики святкують Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці. Це свято присвячене одній з найбільш шанованих ікон Пресвятої Богородиці. Календар всіх церковних свят на вересень ви можете подивитися в матеріалі "Телеграфа".

Про що моляться перед Володимирською іконою Пресвятої Богородиці

Перед Володимирською іконою Богородиці моляться про зміцнення духу, перед прийняттям важливого рішення. Святу просять про зцілення від фізичних і душевних хвороб. Володимирська Богородиця також вважається покровителькою шлюбу. Її просять про зміцнення шлюбних уз і добробут рідних і близьких.

Що не можна робити на Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці

У цей день не можна займатися важкими домашніми справами

Не можна сваритися з близькими, вимовляти погані слова

Не можна ходити босоніж: злі духи можуть вхопитися за голу ногу і потягнути людину у свій світ

Молитва Володимирській іконі Божої Матері

Молитва Володимирській ікони Божої Матері

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