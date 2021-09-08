Стрітення Володимирської ікони Богородиці: чого не можна робити 8 вересня
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У Стрітення Володимирської ікони Божої матері заведено просити вибачення і щиро прощати інших.
У цю середу, 8 вересня, православні християни і греко-католики святкують Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці. Це свято присвячене одній з найбільш шанованих ікон Пресвятої Богородиці. Календар всіх церковних свят на вересень ви можете подивитися в матеріалі "Телеграфа".
Про що моляться перед Володимирською іконою Пресвятої Богородиці
Перед Володимирською іконою Богородиці моляться про зміцнення духу, перед прийняттям важливого рішення. Святу просять про зцілення від фізичних і душевних хвороб. Володимирська Богородиця також вважається покровителькою шлюбу. Її просять про зміцнення шлюбних уз і добробут рідних і близьких.
Що не можна робити на Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці
- У цей день не можна займатися важкими домашніми справами
- Не можна сваритися з близькими, вимовляти погані слова
- Не можна ходити босоніж: злі духи можуть вхопитися за голу ногу і потягнути людину у свій світ
Молитва Володимирській іконі Божої Матері
Раніше "Телеграф" розповідав про історію свята День Наталії та публікував вітальні листівки з Днем ангела Наталії.
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