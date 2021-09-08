Рус

Стрітення Володимирської ікони Богородиці: чого не можна робити 8 вересня

Автор
О. Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
70
Володимирська ікона Божої Матері Новина оновлена 08 вересня 2021, 12:39
Володимирська ікона Божої Матері

У Стрітення Володимирської ікони Божої матері заведено просити вибачення і щиро прощати інших.

У цю середу, 8 вересня, православні християни і греко-католики святкують Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці. Це свято присвячене одній з найбільш шанованих ікон Пресвятої Богородиці. Календар всіх церковних свят на вересень ви можете подивитися в матеріалі "Телеграфа".

Про що моляться перед Володимирською іконою Пресвятої Богородиці

Перед Володимирською іконою Богородиці моляться про зміцнення духу, перед прийняттям важливого рішення. Святу просять про зцілення від фізичних і душевних хвороб. Володимирська Богородиця також вважається покровителькою шлюбу. Її просять про зміцнення шлюбних уз і добробут рідних і близьких.

Що не можна робити на Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці

  • У цей день не можна займатися важкими домашніми справами
  • Не можна сваритися з близькими, вимовляти погані слова
  • Не можна ходити босоніж: злі духи можуть вхопитися за голу ногу і потягнути людину у свій світ

Молитва Володимирській іконі Божої Матері

Молитва Володимирській ікони Божої Матері
Молитва Володимирській ікони Божої Матері

Раніше "Телеграф" розповідав про історію свята День Наталії та публікував вітальні листівки з Днем ангела Наталії.

Український фінансист Сергій Фурса
Інтерв'ю
Сергій Фурса: Сьогодні українці живуть краще, ніж будь-коли. Але наші люди люблять прибіднятися
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Український фінансист Сергій Фурса
Сергій Фурса: Сьогодні українці живуть краще, ніж будь-коли. Але наші люди люблять прибіднятися
Дата публікації
Категорія
Екс-нардеп Геннадій Москаль
Підготовку до зими провалено, як і вакцинацію. Невдоволення скоро виллється на вулиці, — Геннадій Москаль
Дата публікації
Категорія
Будівля Рейхстагу: згідно з інформацією "Spiegel" кілька членів ХДС намагалися стягнути борги німецької компанії в Україні.
Скандал в Німеччині: партія Меркель лобіювала інтереси сумнівної компанії і вибивала борги в України
Дата публікації
Категорія
Збірна України з волейболу
Збірна України вийшла у плей-офф Євро, де може зустрітися з Росією
Дата публікації
Категорія
Жінка в масці
З понеділка в Україні знову введуть обмеження через COVID-19 — Ляшко