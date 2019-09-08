Красивые поздравления с Днем Натальи 2019 на украинском языке

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2 Хай ангел допоможе крокувати стежками життя, А Господь подарує долю мрії, В день іменин хай серце переповнять почуття, Душа від щастя запалає та зрадіє, Здоров'я ще бажаємо на сотню літ, В любові та достатку процвітання, Нехай в цей день лунають з всіх сторін, З Днем Ангела Наталка, найкращі привітання!

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4 Сьогодні настали іменини У Наталії, найкращої дівчини! І я тебе, красуне, вітаю, Любові тобі і радості бажаю. Нехай багато щастя в цьому житті чекає, Нехай Господь мріям тебе вінчає.

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6 Твоє ім'я Наталка - найкраще із імен, Яким тебе благословила мати, І ангел взяв тебе під свій покров, Щоб до кінця життя оберігати! Хай він з тобою разом довгий шлях пройде, З тобою разом хай сумує і радіє, Ти вір йому, бо він не підведе, На нього завжди буде й є надія!

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8 Хай ангел життя твоє оберігає, Біда нехай тебе не знає, Хай горе від тебе біжить, Друзі нехай не кривдять. І що б усім ворогам на зло Тобі завжди у всьому везло!

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10 День ангела Наталки настав. Бажаю я тобі перетворитися, Бажаю багато радості і сил, Хай тільки все хороше трапиться. Бажаю я сумніви не знати, Мріям твоїм загадковим збуватися, Улюблених шанувати і близьких поважати, Друзів любити і з ними залишатися!

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12 Хай Ангел-Хранитель вночі Запалить тобі три свічі... Перша свіча – за любов: Даруй її знов і знов. Друга – за доброту, правду і прямоту... Третя свіча – оберіг Від всіх негараздів і лих

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14 В день Ангела бажаю я любові І від душі успішних перемог, Натхнення, щастя світлого, здоров’я І хай тебе оберігає Бог!

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16 З Днем Ангела Наталії мої найщиріші привітання, Від всього серця, з побажаннями добра, В здоров'ї й радості, сто років процвітання, Любові, щастя та родинного тепла!

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18 Хай Наталку нашу, ангел вберігає, І в усьому, завжди, їй допомагає! Хай тобі Господь із неба, Додає усе що треба. Щоб добре серце мала, І усім допомагала, Розцвітала, багатіла, І з роками молоділа. Друзі щоб добра бажали, На роботі поважали, Щоби жити було мило, Щоб завжди була щаслива!

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