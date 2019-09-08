Красивые поздравления с Днем Натальи 2019 на украинском языке

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Наталка, найкращі привітання!
Сьогодні настали іменини
У Наталії, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
Твоє ім'я Наталка - найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе біжить,
Друзі нехай не кривдять.
І що б усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!
День ангела Наталки настав.
Бажаю я тобі перетворитися,
Бажаю багато радості і сил,
Хай тільки все хороше трапиться.
Бажаю я сумніви не знати,
Мріям твоїм загадковим збуватися,
Улюблених шанувати і близьких поважати,
Друзів любити і з ними залишатися!
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
З Днем Ангела Наталії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров'ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
Хай Наталку нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала,багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!