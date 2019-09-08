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Воскресенье, 08.09.2019
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Красивые поздравления с Днем Натальи 2019 на украинском языке

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Красивые поздравления с Днем Натальи 2019 на украинском языке
18:46 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас только самые лучшие поздравления с Днем Натальи 2019.

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  • 2

    Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

    А Господь подарує долю мрії,

    В день іменин хай серце переповнять почуття,

    Душа від щастя запалає та зрадіє,

    Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,

    В любові та достатку процвітання,

    Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

    З Днем Ангела Наталка, найкращі привітання!

  • 3

  • 4

    Сьогодні настали іменини

    У Наталії, найкращої дівчини!

    І я тебе, красуне, вітаю,

    Любові тобі і радості бажаю.

    Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

    Нехай Господь мріям тебе вінчає.

  • 5

  • 6

    Твоє ім'я Наталка - найкраще із імен,

    Яким тебе благословила мати,

    І ангел взяв тебе під свій покров,

    Щоб до кінця життя оберігати!

    Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

    З тобою разом хай сумує і радіє,

    Ти вір йому, бо він не підведе,

    На нього завжди буде й є надія!

  • 7

  • 8

    Хай ангел життя твоє оберігає,

    Біда нехай тебе не знає,

    Хай горе від тебе біжить,

    Друзі нехай не кривдять.

    І що б усім ворогам на зло

    Тобі завжди у всьому везло!

  • 9

  • 10

    День ангела Наталки настав.

    Бажаю я тобі перетворитися,

    Бажаю багато радості і сил,

    Хай тільки все хороше трапиться.

    Бажаю я сумніви не знати,

    Мріям твоїм загадковим збуватися,

    Улюблених шанувати і близьких поважати,

    Друзів любити і з ними залишатися!

  • 11

  • 12

    Хай Ангел-Хранитель вночі

    Запалить тобі три свічі...

    Перша свіча – за любов:

    Даруй її знов і знов.

    Друга – за доброту,

    правду і прямоту...

    Третя свіча – оберіг

    Від всіх негараздів і лих

  • 13

  • 14

    В день Ангела бажаю я любові

    І від душі успішних перемог,

    Натхнення, щастя світлого, здоров’я

    І хай тебе оберігає Бог!

  • 15

  • 16

    З Днем Ангела Наталії мої найщиріші привітання,

    Від всього серця, з побажаннями добра,

    В здоров'ї й радості, сто років процвітання,

    Любові, щастя та родинного тепла!

  • 17

  • 18

    Хай Наталку нашу, ангел вберігає,

    І в усьому, завжди, їй допомагає!

    Хай тобі Господь із неба,

    Додає усе що треба.

    Щоб добре серце мала,

    І усім допомагала,

    Розцвітала, багатіла,

    І з роками молоділа.

    Друзі щоб добра бажали,

    На роботі поважали,

    Щоби жити було мило,

    Щоб завжди була щаслива!

  • 19

  • 20

    Хай ангел тебе оберігає,

    І в усьому допомагає,

    Хай тобі Господь із неба,

    Додає усе що треба.

    Щоб ти добре серце мала,

    І усім допомагала,

    Розцвітала,багатіла,

    І з роками молоділа.

    Друзі щоб добра бажали,

    На роботі поважали,

    Щоби жити було мило,

    Щоб завжди була щаслива!

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