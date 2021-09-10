Укр

Усекновение главы Иоанна Предтечи: значение праздника, приметы и запреты дня

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
20
Усекновение главы Иоанна Предтечи — день в который прихожане соблюдают строгий пост Новость обновлена 09 сентября 2021, 16:19
Усекновение главы Иоанна Предтечи — день в который прихожане соблюдают строгий пост

Этот праздник считается одним из главным в православном календаре.

Усекновение главы Иоанна Предтечи — большой праздник, который православная и греко-католическая церкви отмечают 11 сентября. Это день памяти Крестителя Господня Иоанна, которого казнили по приказу царя Ирода.

Значение праздника

Считается, что Предтеча — наиболее почитаемый святой после Девы Марии. Именно поэтому в день празднования памяти пророка прихожане соблюдают строгий пост и идут в церковь. 11 сентября не рекомендуется употреблять в пищу яйца, мясо, молочные продукты и рыбу. Приправлять пищу можно только подсолнечным маслом.

Другие запрета в день Усекновения

В знак скорби за насильственной смертью Иоанна Предтечи, православные христиане придерживаются ряда запретов:

  • в этот день нельзя употреблять продукты круглой формы, напоминающие голову (капуста, яблоки, помидоры, дыни, арбузы), а также резать их,
  • также категорически запрещается шить, вязать, вышивать;
  • нельзя громко смеяться, танцевать, веселиться и употреблять алкоголь.
  • ни в коем случае не стоит стричься (даже расчесываться не желательно)
  • также не рекомендуется давать что-то из дома, в том числе занимать деньги.

Приметы 11 сентября

  • Если в этот день журавли отправятся на юг, то зима будет ранней.
  • Если в день Усекновения главы Иоанна Предтечи дожди с грозой — осень будет теплой.
  • Лебедь в небе — к быстрому снегу, а гусь — к дождю.
  • Если 11 сентября на пути встретилась белая собака, следует ожидать быстрого финансового благополучия и удачи. При этом встречное животное нужно накормить или угостить чем-то.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие церковные праздники будут в сентябре.

Самые богатые люди Украины 2021
Общество
Порошенко и Коломойский выпали из пятерки самых богатых украинцев - рейтинг "Фокуса"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Самые богатые люди Украины 2021
Порошенко и Коломойский выпали из пятерки самых богатых украинцев - рейтинг "Фокуса"
Дата публикации
Категория
Украинская армия может выполнить любые поставленные задачи
Для освобождения Донецка и Луганска нужен только приказ: Данилов
Дата публикации
Категория
Александр Ткаченко
Ткаченко в шаге от отставки, к его увольнению прикладывают руку и Тищенко, и Ермак, - источник
Дата публикации
Категория
В Трехизбенке под обстрел боевиков РФ попала следственная группа СБУ
Обстрелы не прекращаются: на Донбассе "накрыли огнем" следователей СБУ и ранили украинского военного
Дата публикации
Категория
Замминистра Минздрава рассказал, что будет, если Украина окажется в "красной" зоне
Сценарий "красной" зоны для Украины: в Минздраве рассказали о планах касательно работы бизнеса