Усекновение главы Иоанна Предтечи: значение праздника, приметы и запреты дня
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Этот праздник считается одним из главным в православном календаре.
Усекновение главы Иоанна Предтечи — большой праздник, который православная и греко-католическая церкви отмечают 11 сентября. Это день памяти Крестителя Господня Иоанна, которого казнили по приказу царя Ирода.
Значение праздника
Считается, что Предтеча — наиболее почитаемый святой после Девы Марии. Именно поэтому в день празднования памяти пророка прихожане соблюдают строгий пост и идут в церковь. 11 сентября не рекомендуется употреблять в пищу яйца, мясо, молочные продукты и рыбу. Приправлять пищу можно только подсолнечным маслом.
Другие запрета в день Усекновения
В знак скорби за насильственной смертью Иоанна Предтечи, православные христиане придерживаются ряда запретов:
- в этот день нельзя употреблять продукты круглой формы, напоминающие голову (капуста, яблоки, помидоры, дыни, арбузы), а также резать их,
- также категорически запрещается шить, вязать, вышивать;
- нельзя громко смеяться, танцевать, веселиться и употреблять алкоголь.
- ни в коем случае не стоит стричься (даже расчесываться не желательно)
- также не рекомендуется давать что-то из дома, в том числе занимать деньги.
Приметы 11 сентября
- Если в этот день журавли отправятся на юг, то зима будет ранней.
- Если в день Усекновения главы Иоанна Предтечи дожди с грозой — осень будет теплой.
- Лебедь в небе — к быстрому снегу, а гусь — к дождю.
- Если 11 сентября на пути встретилась белая собака, следует ожидать быстрого финансового благополучия и удачи. При этом встречное животное нужно накормить или угостить чем-то.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие церковные праздники будут в сентябре.
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