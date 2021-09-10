Усекновение главы Иоанна Предтечи: значение праздника, приметы и запреты дня

Этот праздник считается одним из главным в православном календаре.

Усекновение главы Иоанна Предтечи — большой праздник, который православная и греко-католическая церкви отмечают 11 сентября. Это день памяти Крестителя Господня Иоанна, которого казнили по приказу царя Ирода.

Значение праздника

Считается, что Предтеча — наиболее почитаемый святой после Девы Марии. Именно поэтому в день празднования памяти пророка прихожане соблюдают строгий пост и идут в церковь. 11 сентября не рекомендуется употреблять в пищу яйца, мясо, молочные продукты и рыбу. Приправлять пищу можно только подсолнечным маслом.

Другие запрета в день Усекновения

В знак скорби за насильственной смертью Иоанна Предтечи, православные христиане придерживаются ряда запретов:

в этот день нельзя употреблять продукты круглой формы, напоминающие голову (капуста, яблоки, помидоры, дыни, арбузы), а также резать их,

также категорически запрещается шить, вязать, вышивать;

нельзя громко смеяться, танцевать, веселиться и употреблять алкоголь.

ни в коем случае не стоит стричься (даже расчесываться не желательно)

также не рекомендуется давать что-то из дома, в том числе занимать деньги.

Приметы 11 сентября

Если в этот день журавли отправятся на юг, то зима будет ранней.

Если в день Усекновения главы Иоанна Предтечи дожди с грозой — осень будет теплой.

Лебедь в небе — к быстрому снегу, а гусь — к дождю.

Если 11 сентября на пути встретилась белая собака, следует ожидать быстрого финансового благополучия и удачи. При этом встречное животное нужно накормить или угостить чем-то.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие церковные праздники будут в сентябре.