Тиждень психічної напруги і маніпуляцій: гороскоп на 13-19 вересня

Стосунки між людьми на майбутньому тижні будуть напруженими.

Тиждень фізичного і психічного напруження — люди схильні підозрювати один одного, провокувати, маніпулювати. Сумніви і ревнощі посилює наявний стан речей.

Звичні ситуації змінюються, відносини трансформуються — або переходять на інший рівень, або закінчуються. Відмінний час для того, щоб додати пристрасті в усталені стосунки, зробити їх більш інтенсивними і яскравими. Якщо питання особистих взаємин важливе для вас, скористайтеся можливостями цього періоду, відверніться від побутових і фінансових проблем, направте активність в романтичну сферу. Про це "Телеграфу" розповіла астролог Марина Скаді.

Протягом тижня, матеріальні справи, майно, фінанси, виходять на перший план. Питання з позиками і кредитами можна успішно вирішити, домовитися про відстрочки, погасити борг. З 15 вересня, майже на два місяці Марс входить в знак Терези, де має статус вигнання. Тут Марс в гостях у Венери, яка рухається по Скорпіону, де також в статусі вигнання. Але це взаємна рецепція планет з управління, допомагає знайти вихід із найскладнішої ситуації.

До кінця тижня, болючі спогади допоможуть усвідомити щось дуже важливе. Таємне стає явним, відбувається розкриття істини, що сприяє важким емоційним станам, з якими самостійно впоратися, практично неможливо.

13 вересня, понеділок, висхідний Місяць у Стрільці в гармонійному аспекті з Меркурієм, сприяє успішній інтелектуальної діяльності, успішному рішенню багатьох завдань, в тому числі за допомогою інтуїції. Безліч вдалих контактів, телефонних дзвінків стомлюють, але цілком можливо, деякі з них допоможуть вам вийти на новий, більш високий рівень в роботі і бізнесі. Вдало складаються короткі ділові поїздки, покупки. Конструктивне обговорення поточних справ і завдань, особливо сприятливо, якщо воно відбудеться в неформальній обстановці.

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14 вересня, вівторок, висхідний Місяць у Козерозі з 14:34 до цього період Місяця без курсу в знаку Стрільця. Місяць в гармонійному аспекті з Венерою, обидві планети в статусах вигнання, як то кажуть: «не було б щастя, та нещастя допомогло». У цей день загальні проблеми зближують. Місяць, що йде транзитом по Козерогу, опиняється під керуванням Сатурна, що керує часом. Час свята закінчився — що давав транзитний Місяць у Стрільці, настав період буднів. Романтика і тяга до пригод відходять на другий план, більше приваблюють серйозні розмови, в тому числі і про особливості людських взаємин. Сонце в опозиції з ретро Нептуном, на тлі транзиту Венери по Скорпіону, в цей день може бути багато дивного, незрозумілого. Слід застосовувати медичні препарати строго за призначенням лікаря, уникати алкоголю та інших засобів, що змінюють свідомість.

15 вересня, середа, висхідний Місяць у Козерозі в гармонійному аспекті з ретро Ураном. Марс переходить в знак Терези. Для того щоб ефективно використовувати транзит Марса по знаку свого вигнання, потрібно зуміти мобілізувати свої фізичні і психічні сили. Початок тижня непростий, виникають несподівані ситуації і складно визначити подальші дії. Якщо не знаєте, що ж робити — поступайте інакше, не так, як раніше. Порадьтеся з партнером, адже транзит Марса в Терезах закликає нас усіх до взаємодії. Поодинці не впоратися, сила — в інших людях, у співпраці та партнерстві. Участь в справах колективу, контакти з друзями, можливість впровадження своїх прогресивних ідей, дасть велике задоволення. На перший план висувається громадська діяльність.

16 вересня, четвер, висхідний Місяць у Козерозі в з’єднанні з ретро Плутоном, період Місяця без курсу з 8:39 до 18:23, після чого Місяць переходить в знак Водолія. Протягом дня формується складний емоційно-психологічний фон або події, результат яких не може бути визначений і ми не можемо витягти досвід з того, що відбувається або хоча б проконтролювати те, що вважаємо важливим. Проходження Місяця без аспектів, тобто холостий хід, не формує події так, як нам би хотілося. Вона породжує внутрішню невпевненість, невизначеність, навіть в тому, що ми схильні вважати очевидним. Тому четвер підходить для завершення, звільнення, здачі проектів, але день несприятливий для початку всього нового, серйозних переговорів, зустрічей з новими людьми. Увечері сприятливі різні фізичні вправи і процедури по накопиченню фізичної енергії.

17 вересня, п’ятниця висхідний Місяць у Водолії, Венера в напрузі з ретро Сатурном - перешкоди створюють інші люди, часто вище за статусом, посади або віком. Шлюб, ділове партнерство, спільні проекти і взаємини з коханою людиною, можуть стати напруженими. Сонце в гармонійному аспекті з ретро Плутоном закликає всіх зайнятися перетворенням взаємин — особистих і ділових. Навіть якщо сьогодні відбувається багато спірних, негативних ситуацій, що викликають важкі емоційні стани, зрештою, все закінчиться благополучно.Складні розмови, болючі спогади, сприяють усвідомленню чого дуже важливого.

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18 вересня, субота, висхідний Місяць у Водолії в з’єднанні з ретро Юпітером — дуже сприятливий показник, період Місяця без курсу — з 12:14 до 23:22 після чого переходить в знак Риби. Якщо у вас заплановані справи — постарайтеся встигнути все зробити до 12 години дня (ну хоча б почати процес), тому що з 12:14 за київським часом, практично весь день, період холостий Місяця, цей час найкраще використовувати для самоаналізу, спостереження за собою. Враження від подій, що сталися в період Місяця без курсу, можуть бути оманливими і суперечливими. Неможливо в цей час донести інформацію до інших людей, всі зосереджені на собі. Не варто призначати важливих переговорів, так як ситуація може змінитися в майбутньому так, що виконання своїх зобов’язань спричинить за собою необгрунтовані витрати і витрати.

19 вересня, неділю, висхідний Місяць у Рибах, в гармонійному аспекті з Венерою в Скорпіоні. З’являється сильна потреба в гармонійних контактах з представниками протилежної статі, а також спілкуванні в дружній компанії. Сприятливий день для подорожей, різних змін або ж для залагодження будь-яких таємних обставин. Головне, не зіпсуєте зовнішній гармонійної фон претензіями один одному, сумнівами, ревнощами. Спокуси й зваби багатьох людей перевіряють на міцність. Успішний результат будь-якої ситуації залежить від усвідомленого підходу до справ і взаєминам.

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