Дуже романтично: Наталя Краснова показала, як танцювала на весіллі з коханим (відео)

41-річний блогер поділилася весільним відео з 24-річним чоловіком, ім’я якого приховує досі

Відомий російський стендап-комік і успішний блогер Наталія Краснова, яка несподівано для всіх вийшла заміж в червні цього року за коханого на 16 років молодшого від неї, поділилася новим архівним відео з весілля.

Зірка, яка оберігає своє особисте життя від громадськості, одній зі своїх підписниць на прикладі продемонструвала, як не варто переживати з приводу відчутної різниці у віці двох коханих.

"Ось так, наприклад", — підписала відео Краснова, на якому вона виконує романтичний танець з молодим чоловіком. Ролик комік виклала в сторіз Інстаграму.

Відзначимо, що через три місяці після весільного свята Наталя так і не розкрила особистість свого коханого. Раніше блогер розповіла, що її все влаштовує в теперішніх відносинах, і передбачає що помре раніше чоловіка.