"Мне 41, ему 24": Наталья Краснова рассказала, ощущает ли 16-летнюю разницу в возрасте с мужем

Популярная российская блогерша Наталья Краснова рассказала, сильно ли ощущается разница в возрасте с мужем, который младше ее на 16 лет.

Пост об этом девушка опубликовала в Instagram.

По ее словам, конечно, она понимает, что она гораздо старше и что, возможно, раньше умрет. Однако ее все устраивает, а неравнодушных комментаторов это волновать не должно.

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"Мне сейчас 41 год, ему 24 года. Я не буду вам тут врать, что "возраст ваще не ощущается" и что "мы выглядим, как ровесники". Я старше. Намного. Поэтому у нас не получится, как в сказке, жить долго и счастливо и умереть в один день. Потому что я, очевидно, умру раньше", - пишет блогерша.

При этом она отметила, что для нее важен в первую очередь свой комфорт и сравнила мужа с туфлями.

"Это как с туфлями: не важно как красиво туфелька смотрится на твоей ноге, важно, насколько комфортно тебе самой в этих туфлях. Только ты знаешь, где эта долбанная туфля натирает тебе ногу в кровь. Со стороны не видно. Я уже не в том возрасте, чтобы выбирать себе туфли, чтобы всем вокруг эти туфли нравились. Я в таком возрасте, что если мне в туфлях некомфортно, я лучше буду ходить босиком", - заявила она.

Кто третий муж Натальи Красновой

Напомним, в июле известный российский блогер-миллионник 41-летняя Наталья Краснова в третий раз вышла замуж. Ее избранник младше нее на 16 лет. Имя третьего мужа Краснова скрывает.