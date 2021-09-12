"Українська Моніка Беллуччі": Астаф’єва оголила груди перед камерою (відео)

36-річна зірка поділилася ефектним образом

Секс-символ українського шоу-бізнесу, співачка і актриса Даша Астаф’єва продовжує спокушати підписників пікантними кадрами.

Цього разу знаменитість, яку можна сміливо назвати українською Монікою Беллуччі, оголила свої груди прямо перед камерою. Відео з бекстейджу відвертої фотозйомки Астаф’єва виклала на своїй офіційній сторінці в Інстаграмі.

"Вже коли тонеш, навряд чи розберешся, якою за рахунком краплею захлебнешься…", — поділилася думками артистка.

Так, зірка в черговий раз удостоїлась компліментів від своїх вірних шанувальників в коментарях під відео.

Коментарі Коментарі Коментарі Коментарі Коментарі Коментарі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова налякала підписників своїм зовнішнім виглядом.