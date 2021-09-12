Рус

"Українська Моніка Беллуччі": Астаф’єва оголила груди перед камерою (відео)

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
47
Даша Астаф’єва Новина оновлена 12 вересня 2021, 13:31
Даша Астаф’єва

36-річна зірка поділилася ефектним образом

Секс-символ українського шоу-бізнесу, співачка і актриса Даша Астаф’єва продовжує спокушати підписників пікантними кадрами.

Цього разу знаменитість, яку можна сміливо назвати українською Монікою Беллуччі, оголила свої груди прямо перед камерою. Відео з бекстейджу відвертої фотозйомки Астаф’єва виклала на своїй офіційній сторінці в Інстаграмі.

"Вже коли тонеш, навряд чи розберешся, якою за рахунком краплею захлебнешься…", — поділилася думками артистка.

Так, зірка в черговий раз удостоїлась компліментів від своїх вірних шанувальників в коментарях під відео.

Коментарі
Коментарі
Коментарі
Коментарі
Коментарі
Коментарі
Коментарі
Коментарі
Коментарі
Коментарі
Коментарі
Коментарі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова налякала підписників своїм зовнішнім виглядом.

Суддя Печерського районного суду м. Києва Віталій Писанець
Київ
Під Києвом знайшли труп судді Печерського райсуду Писанця: перші подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Суддя Печерського районного суду м. Києва Віталій Писанець
Під Києвом знайшли труп судді Печерського райсуду Писанця: перші подробиці
Дата публікації
Категорія
Україна хоче провести Олімпійські ігри
Україна має намір стати господарем зимових Олімпійських ігор: що відповіли у МОК
Дата публікації
Категорія
Генеральний директор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас
"За рівнем застосування інновацій конфлікт на Донбасі багаторазово перевищує Сирію або Ірак", — Владислав Бельбас, гендиректор КПП "Українська бронетехніка"
Дата публікації
Категорія
Олег Верняєв
"Сюсюкання не буде": гімнаст Верняєв погрожує змінити громадянство
Дата публікації
Категорія
Пропагандистський молитвослов УПЦ МП
"Православний талібан": в церквах УПЦ МП продають книги з молитвами "за Росію" - фотофакт