"Українська Моніка Беллуччі": Астаф’єва оголила груди перед камерою (відео)
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36-річна зірка поділилася ефектним образом
Секс-символ українського шоу-бізнесу, співачка і актриса Даша Астаф’єва продовжує спокушати підписників пікантними кадрами.
Цього разу знаменитість, яку можна сміливо назвати українською Монікою Беллуччі, оголила свої груди прямо перед камерою. Відео з бекстейджу відвертої фотозйомки Астаф’єва виклала на своїй офіційній сторінці в Інстаграмі.
"Вже коли тонеш, навряд чи розберешся, якою за рахунком краплею захлебнешься…", — поділилася думками артистка.
Так, зірка в черговий раз удостоїлась компліментів від своїх вірних шанувальників в коментарях під відео.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова налякала підписників своїм зовнішнім виглядом.
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