Укр

"Украинская Моника Беллуччи": Астафьева оголила грудь перед камерой (видео)

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
25
Даша Астафьева Новость обновлена 12 сентября 2021, 13:31
Даша Астафьева

36-летняя звезда поделилась эффектным образом

Секс-символ украинского шоу-бизнеса, певица и актриса Даша Астафьева, которая ранее пожаловалась на то, что она полненькая, продолжает соблазнять подписчиков пикантными кадрами.

В этот раз знаменитость, которую можно смело назвать украинской Моникой Беллуччи, оголила свою грудь прямо перед камерой. Видео с бэкстейджа откровенной фотосъемки Астафьева выложила на своей официальной странице в Инстаграме.

"Уж коли тонешь, вряд ли разберешься, какой по счету каплей захлебнешься…", — поделилась мыслями артистка.

Так, звезда в очередной раз удостоилась комплиментов от своих верных поклонников в комментариях под видео.

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Ранее Даша Астафьева превратилась в обнаженную Мата Хари.

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