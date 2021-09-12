"Украинская Моника Беллуччи": Астафьева оголила грудь перед камерой (видео)
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36-летняя звезда поделилась эффектным образом
Секс-символ украинского шоу-бизнеса, певица и актриса Даша Астафьева, которая ранее пожаловалась на то, что она полненькая, продолжает соблазнять подписчиков пикантными кадрами.
В этот раз знаменитость, которую можно смело назвать украинской Моникой Беллуччи, оголила свою грудь прямо перед камерой. Видео с бэкстейджа откровенной фотосъемки Астафьева выложила на своей официальной странице в Инстаграме.
"Уж коли тонешь, вряд ли разберешься, какой по счету каплей захлебнешься…", — поделилась мыслями артистка.
Так, звезда в очередной раз удостоилась комплиментов от своих верных поклонников в комментариях под видео.
Ранее Даша Астафьева превратилась в обнаженную Мата Хари.
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