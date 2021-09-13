Яке свято 13 вересня: народні прикмети і заборони
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13 вересня відзначається народне свято — Купріянов день.
Православна церква 13 вересня шанує пам’ять святого Кипріяна Карфагенського, єпископа Карфагена. У народі день називали Купріяновим, а також Журавлівським віче.
Святий Кипріан — був богословом, і більшу частину своїх творів присвятив питанням відступництва. Варто відзначити, що виріс святий язичником, і присвячувати себе Богові в молодості не думав. Однак, через час все ж прийняв християнство і став єпископом. Під час гонінь на християн Кипріян був страчений за відмову відректися від віри.
У наших предків Купріянов день асоціювався зі збором картоплі, буряка і моркви.
Також в цей день було заведено стежити за польотом журавлів. Саме з цими птахами пов’язані погодні прикмети в цей день.
Народні прикмети 13 вересня:
- Якщо журавлі в цей день летять низько — зима очікується тепла, якщо високо — холодна.
- Журавлі голосно курликають — до дощу.
- Якщо багато роси в цей день — на наступний рік чекай поганий урожай льону.
- Павуки зникли до сильного дощу.
Що не можна робити 13 вересня:
- Не варто вирушати в подорож.
- Забороняється працювати в поле.
- Не слід голосно співати, сміятися і навіть розмовляти на підвищених тонах.
- Суворо заборонено злитися.
Також 13 вересня відзначається День програміста. "Телеграф" приготував вітальні листівки і картинки з нагоди свята.
Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки українці відпочиватимуть у вересні 2021 року.
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