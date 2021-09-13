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Яке свято 13 вересня: народні прикмети і заборони

Автор
А. Барабан
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Автор
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Свято 13 вересня Новина оновлена 13 вересня 2021, 00:23
Свято 13 вересня

13 вересня відзначається народне свято — Купріянов день.

Православна церква 13 вересня шанує пам’ять святого Кипріяна Карфагенського, єпископа Карфагена. У народі день називали Купріяновим, а також Журавлівським віче.

Святий Кипріан — був богословом, і більшу частину своїх творів присвятив питанням відступництва. Варто відзначити, що виріс святий язичником, і присвячувати себе Богові в молодості не думав. Однак, через час все ж прийняв християнство і став єпископом. Під час гонінь на християн Кипріян був страчений за відмову відректися від віри.

Святий Купріян
Святий Купріян

У наших предків Купріянов день асоціювався зі збором картоплі, буряка і моркви.

Також в цей день було заведено стежити за польотом журавлів. Саме з цими птахами пов’язані погодні прикмети в цей день.

журавлі
журавлі

Народні прикмети 13 вересня:

  • Якщо журавлі в цей день летять низько — зима очікується тепла, якщо високо — холодна.
  • Журавлі голосно курликають — до дощу.
  • Якщо багато роси в цей день — на наступний рік чекай поганий урожай льону.
  • Павуки зникли до сильного дощу.

Що не можна робити 13 вересня:

  • Не варто вирушати в подорож.
  • Забороняється працювати в поле.
  • Не слід голосно співати, сміятися і навіть розмовляти на підвищених тонах.
  • Суворо заборонено злитися.

Також 13 вересня відзначається День програміста. "Телеграф" приготував вітальні листівки і картинки з нагоди свята.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки українці відпочиватимуть у вересні 2021 року.

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