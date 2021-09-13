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Какой праздник 13 сентября: народные приметы и запреты

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Праздник 13 сентября Новость обновлена 13 сентября 2021, 00:23
Праздник 13 сентября

13 сентября отмечается народный праздник – Куприянов день.

Православная церковь 13 сентября почитает память святого Киприана Карфагенского, епископа Карфагена. В народе день называли Куприяновым, а также Журавлиным вече.

Святой Киприан — был богословом, и большую часть своих произведений посвятил вопросам отступничества. Стоит отметить, что вырос святой язычником, и посвящать себя Богу в молодости не думал. Однако, спустя врем все же принял христианство и стал епископом. Во время гонений на христиан Киприан был казнен за отказ отречься от веры.

Святой Куприян
Святой Куприян

У наших предков Куприянов день ассоциировался со сбором картофеля, свеклы и моркови.

Также в этот день было принято следить за полётом журавлей. Именно с этими птицами связаны погодные приметы в этот день.

Журавли
Журавли

Народные приметы 13 сентября:

  • Если журавли в этот день летят низко — зима ожидается теплая, если высоко — холодная.
  • Журавли громко курлычут — к дождю.
  • Если много росы в этот день — на следующий год жди плохой урожай льна.
  • Пауки исчезли к сильному дождю.

Что нельзя делать 13 сентября:

  • Не стоит отправляться в путешествие.
  • Запрещается работать в поле.
  • Не следует громко петь, смеяться и даже разговаривать на повышенных тонах.
  • Строго-настрого запрещено злиться.

Также, 13 сентября отмечается День программиста. "Телеграф" приготовил поздравительные открытки и картинки по случаю праздника.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года.

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