5 способів стильно носити ремінь цієї осені
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Для створення безлічі яскравих образів вам знадобляться ремені всього лише двох кольорів.
З приходом осені всіх хвилює питання, як виглядати стильно в теплому і об’ємному осінньому одязі. Якщо ви хочете надати контурів своїй фігурі, на виручку прийде ремінь. Про те, як стильно обігравати у своїх образах цей аксесуар розповіла стиліст Тетяна Базлова.
Своїми порадами вона поділилася на сторінці в Інстаграм.
За словами експерта, для того щоб грамотно створювати образи, багато ременів купувати не потрібно. Досить купити один ремінь світлого, а інший темного відтінку. Заздалегідь визначте, який колір, фактура і фурнітура підійде до вашого одягу, і лише тоді вирушайте за покупкою.
Носіть ремінь поверх жакетів
Ремінь допоможе створювати жіночний силует навіть з "маскулінними" жакетами
Носіть ремінь поверх суконь
Ремінь допоможе приталений силует, а також пожвавить занадто просте, базову сукню.
Ремінь-ланцюжок
Цей ремінь-хіт сезону. Дуже добре поєднується і з брюками, і зі спідницями.
Робіть з ременя вузол
Носіть ремінь поверх пальто і кардиганів
Раніше дизайнер Андре Тан назвав головні антитренд цієї осені і розповів, від яких речей в гардеробі потрібно позбутися.
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