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5 способів стильно носити ремінь цієї осені

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Як правильно носити ремінь Новина оновлена 17 вересня 2021, 16:22
Як правильно носити ремінь

Для створення безлічі яскравих образів вам знадобляться ремені всього лише двох кольорів.

З приходом осені всіх хвилює питання, як виглядати стильно в теплому і об’ємному осінньому одязі. Якщо ви хочете надати контурів своїй фігурі, на виручку прийде ремінь. Про те, як стильно обігравати у своїх образах цей аксесуар розповіла стиліст Тетяна Базлова.

Своїми порадами вона поділилася на сторінці в Інстаграм.

За словами експерта, для того щоб грамотно створювати образи, багато ременів купувати не потрібно. Досить купити один ремінь світлого, а інший темного відтінку. Заздалегідь визначте, який колір, фактура і фурнітура підійде до вашого одягу, і лише тоді вирушайте за покупкою.

Носіть ремінь поверх жакетів

Носіть ремінь з піджаками
Носіть ремінь з піджаками

Ремінь допоможе створювати жіночний силует навіть з "маскулінними" жакетами

Носіть ремінь поверх суконь

Ремінь відмінно підходить до суконь
Ремінь відмінно підходить до суконь

Ремінь допоможе приталений силует, а також пожвавить занадто просте, базову сукню.

Ремінь-ланцюжок

Ремінь-ланцюжок красиво виглядає з джинсами
Ремінь-ланцюжок красиво виглядає з джинсами

Цей ремінь-хіт сезону. Дуже добре поєднується і з брюками, і зі спідницями.

Робіть з ременя вузол

Зав’язуйте красивий вузол
Зав’язуйте красивий вузол

Носіть ремінь поверх пальто і кардиганів

Носіть ремінь з верхнім одягом
Носіть ремінь з верхнім одягом

Раніше дизайнер Андре Тан назвав головні антитренд цієї осені і розповів, від яких речей в гардеробі потрібно позбутися.

Теги:
#Мода #Ремінь #Стиль
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