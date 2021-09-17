5 способов стильно носить ремень этой осенью
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Для создания множества ярких образов вам понадобятся ремни всего лишь двух цветов.
С приходом осени всех волнует вопрос, как выглядеть стильно в теплой и объемной осенней одежде. Если вы хотите придать контуров своей фигуре, на выручку придет ремень. О том, как стильно обыгрывать в своих образах этот полезный аксессуар рассказала стилист Татьяна Базлова.
Своими советами она поделилась на странице в Инстаграм.
По словам эксперта, для того чтобы грамотно создавать образу, много ремней покупать не требуется. Достаточно купить один ремень светлого, а другой темного оттенка. Заранее определите, какой цвет, фактура и фурнитура подойдет к вашей одежде, и лишь тогда отправляйтесь за покупкой.
Носите ремень поверх жакетов
Ремень поможет создавать женственный силуэт даже с "маскулинными" жакетами
Носите ремень поверх платьев
Ремень поможет приталить силуэт, а также оживит слишком простое, базовое платье.
Ремень-цепочка
Этот ремень-хит сезона. Отлично сочетается и с брюками, и с юбками.
Делайте из ремня узел
Носите ремень поверх пальто и кардиганов
Ранее дизайнер Андре Тан назвал главные антитренды этой осени и рассказал, от каких вещей в гардеробе нужно избавиться.
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