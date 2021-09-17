Укр

5 способов стильно носить ремень этой осенью

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Как правильно носить ремень Новость обновлена 17 сентября 2021, 16:22
Как правильно носить ремень

Для создания множества ярких образов вам понадобятся ремни всего лишь двух цветов.

С приходом осени всех волнует вопрос, как выглядеть стильно в теплой и объемной осенней одежде. Если вы хотите придать контуров своей фигуре, на выручку придет ремень. О том, как стильно обыгрывать в своих образах этот полезный аксессуар рассказала стилист Татьяна Базлова.

Своими советами она поделилась на странице в Инстаграм.

По словам эксперта, для того чтобы грамотно создавать образу, много ремней покупать не требуется. Достаточно купить один ремень светлого, а другой темного оттенка. Заранее определите, какой цвет, фактура и фурнитура подойдет к вашей одежде, и лишь тогда отправляйтесь за покупкой.

Носите ремень поверх жакетов

Носите ремень с пиджаками
Носите ремень с пиджаками

Ремень поможет создавать женственный силуэт даже с "маскулинными" жакетами

Носите ремень поверх платьев

Ремень отлично подходит к платьям
Ремень отлично подходит к платьям

Ремень поможет приталить силуэт, а также оживит слишком простое, базовое платье.

Ремень-цепочка

Ремень-цепочка красиво выглядит с джинсами
Ремень-цепочка красиво выглядит с джинсами

Этот ремень-хит сезона. Отлично сочетается и с брюками, и с юбками.

Делайте из ремня узел

Завязывайте красивый узел
Завязывайте красивый узел

Носите ремень поверх пальто и кардиганов

Носите ремень с верхней одеждой
Носите ремень с верхней одеждой

Ранее дизайнер Андре Тан назвал главные антитренды этой осени и рассказал, от каких вещей в гардеробе нужно избавиться.

Теги:
#Мода #Ремень #Стиль
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