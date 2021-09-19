Яке свято 19 вересня: народні прикмети і заборони
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Наші предки вважали 19 вересня кордоном перших заморозків.
У неділю, 19 вересня, православна церква відзначає "Спогад про чудо, яке було в Колосах, що в Хонах, від архистратига Михаїла". У народі цей день називають Михайлове чудо.
Легенди свідчать, що в 4 столітті сам Архістратиг Михаїл врятував від руйнування церкву, яку в подяку йому побудував один вірянин. Архістратиг зцілив його німу доньку, з’явившись до нього уві сні і вказавши на цілюще джерело. До цього храму сходилися тисячі людей, і багато безвірних там знаходили віру в Христа. Тому язичники вирішили знищити церкву і цілюще джерело.
Однак їм це не вдалося, адже з’явився Архістратиг Михаїл і відвів біду.
Михайлове Чудо завжди відзначається особливими традиціями і заборонами. 19 вересня віряни ходять до храмів: ставлять свічку і служать молебень.
Також цей день підходить, для того, щоб помиритися тим, з ким Ви в сварці. Вдалий день і для ворожінь.
Що не можна робити 19 вересня:
- Заборонено працювати.
- Забороняється пити алкоголь.
- Не слід 19 вересня готувати.
- Не можна мити голову і стригтися.
- Ні в якому разі не можна збирати чорницю.
- Варто уникати сварок і конфліктів.
- Не можна викидати залишки їжі зі столу.
Народні прикмети:
- Якщо листя осики опускаються на землю "обличчям" вгору, то зима холодної буде, виворотом догори — теплою, а якщо по-різному, то зима буде помірна.
- Якщо погода тепла, то осінь буде довгою.
- З’явився 19 вересня на деревах іній — до сніжної зими.
- Вранці туман — до тепла.
- Листя з берези ще не обсипалися — зимові місяці будуть холодними.
- Увечері сині хмари на небі — до зміни погоди.
Також, "Телеграф" підготував красиві привітання зі святом Михайлове чудо : своїми словами у прозі, у віршах, малюнках і листівках.
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