Яке свято 19 вересня: народні прикмети і заборони

Наші предки вважали 19 вересня кордоном перших заморозків.

У неділю, 19 вересня, православна церква відзначає "Спогад про чудо, яке було в Колосах, що в Хонах, від архистратига Михаїла". У народі цей день називають Михайлове чудо.

Легенди свідчать, що в 4 столітті сам Архістратиг Михаїл врятував від руйнування церкву, яку в подяку йому побудував один вірянин. Архістратиг зцілив його німу доньку, з’явившись до нього уві сні і вказавши на цілюще джерело. До цього храму сходилися тисячі людей, і багато безвірних там знаходили віру в Христа. Тому язичники вирішили знищити церкву і цілюще джерело.

Однак їм це не вдалося, адже з’явився Архістратиг Михаїл і відвів біду.

Архістратиг Михаїл

Михайлове Чудо завжди відзначається особливими традиціями і заборонами. 19 вересня віряни ходять до храмів: ставлять свічку і служать молебень.

Також цей день підходить, для того, щоб помиритися тим, з ким Ви в сварці. Вдалий день і для ворожінь.

Що не можна робити 19 вересня:

Заборонено працювати.

Забороняється пити алкоголь.

Не слід 19 вересня готувати.

Не можна мити голову і стригтися.

Ні в якому разі не можна збирати чорницю.

Варто уникати сварок і конфліктів.

Не можна викидати залишки їжі зі столу.

Народні прикмети:

Якщо листя осики опускаються на землю "обличчям" вгору, то зима холодної буде, виворотом догори — теплою, а якщо по-різному, то зима буде помірна.

Якщо погода тепла, то осінь буде довгою.

З’явився 19 вересня на деревах іній — до сніжної зими.

Вранці туман — до тепла.

Листя з берези ще не обсипалися — зимові місяці будуть холодними.

Увечері сині хмари на небі — до зміни погоди.

Також, "Телеграф" підготував красиві привітання зі святом Михайлове чудо : своїми словами у прозі, у віршах, малюнках і листівках.