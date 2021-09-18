Михайлове чудо: що можна і не можна робити, листівки і привітання зі святом
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Михайлове чудо — один з найбільш шанованих релігійних свят.
Щорічно, 19 вересня православні віряни відзначають велике свято — Михайлове чудо. У цей день церква згадує про диво, яке здійснив архангел Михаїл в Хонех (Колоссах). Святий врятував храм від нападів язичників.
Михайлове чудо — неперехідне свято і щороку відзначається в один і той же день.
Архангелу Михаїлу моляться про зцілення від лихоманки, просять про захист від темних сил, ворогів, бід і нещасть, підступів злих і підступних людей, стихійних лих, а також загадують йому бажання.
У цей день існує і ряд заборон:
- 19 вересня суворо забороняється працювати і змушувати працювати когось іншого.
- Також в це свято не можна брехати, сваритися і лаятися.
- Не можна викидати залишки їжі зі столу.
- Не можна стригтися і мити голову.
- Не можна пекти хліб і пироги.
- Не можна ходити в ліс по гриби та ягоди.
"Телеграф" підготував красиві привітання зі святом Михайлове чудо: своїми словами у прозі, у віршах, картинках і листівках.
Привітання в картинках:
Привітання у віршах і прозі:
Михайлів день прийшов до вас у дім,
Нехай мир, достаток буде в ньому,
Хай сонце світить вам з небес,
Чекайте ж у цей день чудес!
Бажаємо всіх благ і добра,
А в родинах – радості, тепла.
Нехай Бог вас береже,
Нехай свято щастя принесе!
***
День Михайлів весь народ
Весело справляє.
І погоду на всю зиму
Дружно передрікають.
Вам бажаю, щоб тепло
У вашому будинку було.
Як би завірюха не крутила,
Небо вас оберігало.
***
Вітаю зі святом Михайлове чудо! Нехай настане солодкий і приємний відпочинок після нелегких і плідних робіт, бажаю сімейного щастя і домашнього тепла, здоров’я всієї сім’ї та розуміння, смачного пива і здобних пирогів за старими традиціями.
***
Вітаємо всіх вірян з Михайловим Днем, а всіх Михайлів з днем їхнього покровителя і бажаємо їм бути мудрими і справедливими, як їх тезка. Завжди слідувати своєму шляху і зберігати вірність обраній ідеології. Нехай в будь-якій ситуації інші люди поважають вас і ваш вибір.
***
Від душі вас вітаємо
З Михайла світлим днем.
Нехай він вас оберігає
Поки на землі живем.
***
Прийміть щиросердечні вітання в Михайлов день! Вшановуючи в цей день Архангела Михайла, захисника нашого, воюючого з силами зла, бажаємо, щоб світле ім’я його і сила ангельського війська зберігали вас від усіляких негараздів і дарували світ в душі.
Нагадаємо, що в суботу, 18 вересня, православні віряни вшановують пам’ять пророка Захарії і святої Єлизавети, а також свої професійні свята відзначають фармацевти і винахідники.
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