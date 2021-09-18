Михайлове чудо: що можна і не можна робити, листівки і привітання зі святом

Михайлове чудо — один з найбільш шанованих релігійних свят.

Щорічно, 19 вересня православні віряни відзначають велике свято — Михайлове чудо. У цей день церква згадує про диво, яке здійснив архангел Михаїл в Хонех (Колоссах). Святий врятував храм від нападів язичників.

Михайлове чудо — неперехідне свято і щороку відзначається в один і той же день.

Архангелу Михаїлу моляться про зцілення від лихоманки, просять про захист від темних сил, ворогів, бід і нещасть, підступів злих і підступних людей, стихійних лих, а також загадують йому бажання.

У цей день існує і ряд заборон:

19 вересня суворо забороняється працювати і змушувати працювати когось іншого.

Також в це свято не можна брехати, сваритися і лаятися.

Не можна викидати залишки їжі зі столу.

Не можна стригтися і мити голову.

Не можна пекти хліб і пироги.

Не можна ходити в ліс по гриби та ягоди.

"Телеграф" підготував красиві привітання зі святом Михайлове чудо: своїми словами у прозі, у віршах, картинках і листівках.

Привітання в картинках:

Привітання у віршах і прозі:

Михайлів день прийшов до вас у дім,

Нехай мир, достаток буде в ньому,

Хай сонце світить вам з небес,

Чекайте ж у цей день чудес!

Бажаємо всіх благ і добра,

А в родинах – радості, тепла.

Нехай Бог вас береже,

Нехай свято щастя принесе!

***

День Михайлів весь народ

Весело справляє.

І погоду на всю зиму

Дружно передрікають.

Вам бажаю, щоб тепло

У вашому будинку було.

Як би завірюха не крутила,

Небо вас оберігало.

***

Вітаю зі святом Михайлове чудо! Нехай настане солодкий і приємний відпочинок після нелегких і плідних робіт, бажаю сімейного щастя і домашнього тепла, здоров’я всієї сім’ї та розуміння, смачного пива і здобних пирогів за старими традиціями.

***

Вітаємо всіх вірян з Михайловим Днем, а всіх Михайлів з днем їхнього покровителя і бажаємо їм бути мудрими і справедливими, як їх тезка. Завжди слідувати своєму шляху і зберігати вірність обраній ідеології. Нехай в будь-якій ситуації інші люди поважають вас і ваш вибір.

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Від душі вас вітаємо

З Михайла світлим днем.

Нехай він вас оберігає

Поки на землі живем.

***

Прийміть щиросердечні вітання в Михайлов день! Вшановуючи в цей день Архангела Михайла, захисника нашого, воюючого з силами зла, бажаємо, щоб світле ім’я його і сила ангельського війська зберігали вас від усіляких негараздів і дарували світ в душі.

Нагадаємо, що в суботу, 18 вересня, православні віряни вшановують пам’ять пророка Захарії і святої Єлизавети, а також свої професійні свята відзначають фармацевти і винахідники.