Михайлово чудо: что можно и нельзя делать, открытки и поздравления с праздником
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Михайлово чудо - один из самых почитаемых религиозных праздников.
Ежегодно, 19 сентября православные верующие отмечают великий праздник – Михайлово чудо. В этот день церковь воспоминает о чуде, которое совершил архангел Михаил в Хонех (Колоссах). Святой спас храм от нападений язычников.
Михайлово чудо — непереходящий праздник и каждый год отмечается в один и тот же день.
Архангелу Михаилу молятся об исцелении от лихорадки, просят о защите от темных сил, врагов, бед и несчастий, происков злых и коварных людей, стихийных бедствий, а также загадывают ему желания.
В этот день существует и ряд запретов:
- 19 сентября строго запрещается работать и заставлять работать кого-то другого.
- Также в этот праздник нельзя лгать, ссориться и ругаться.
- Нельзя выбрасывать остатки еды со стола.
- Нельзя стричься и мыть голову.
- Нельзя печь хлеб и пироги.
- Нельзя ходить в лес за грибами и ягодами.
"Телеграф" подготовил красивые поздравления с праздником Михайлово чудо: своими словами в прозе, в стихах, картинках и открытках.
Поздравления в картинках:
Поздравления в стихах и прозе:
В День Михайлов поздравлений
Пусть бесчислен будет счет,
Желаю в верном направлении,
Идти по жизни Вам вперед.
***
Михайлов день встречать спеши,
И поздравления прими,
Достатку дому и добра,
Чтобы везло тебе всегда!
Чтобы принес он много счастья,
И изобилия, богатства,
Чтобы помог в твоих делах,
И радость он принес в мешках!
***
Поздравляю с праздником Михайлово чудо! Пусть наступит сладостный и приятный отдых после нелегких и плодотворных работ, желаю семейного благополучия и домашнего тепла, здравия всей семье и понимания, вкусного пива и сдобных пирогов по старым традициям.
***
Поздравляем всех верующих с Михайловым Днем, а всех Михаилов с днем их покровителя и желаем им быть мудрыми и справедливыми, как их тезка. Всегда следовать своему пути и хранить верность выбранной идеологии. Пусть в любой ситуации другие люди уважают вас и ваш выбор.
***
От души вас поздравляем
С Михаила светлым днем.
Пусть он вас оберегает
Пока на земле живем.
***
Примите душевные поздравления в Михайлов день! Чествуя в этот день Архангела Михаила, защитника нашего, воюющего с силами зла, желаем, чтобы светлое имя его и сила ангельского войска хранили вас от всяческих невзгод и даровали мир в душе.
Напомним, что в субботу, 18 сентября, православные верующие почитают память пророка Захарии и святой Елизаветы, а также свои профессиональные праздники отмечают фармацевты и изобретатели.
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