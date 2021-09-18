Михайлово чудо: что можно и нельзя делать, открытки и поздравления с праздником

Михайлово чудо - один из самых почитаемых религиозных праздников.

Ежегодно, 19 сентября православные верующие отмечают великий праздник – Михайлово чудо. В этот день церковь воспоминает о чуде, которое совершил архангел Михаил в Хонех (Колоссах). Святой спас храм от нападений язычников.

Михайлово чудо — непереходящий праздник и каждый год отмечается в один и тот же день.

Архангелу Михаилу молятся об исцелении от лихорадки, просят о защите от темных сил, врагов, бед и несчастий, происков злых и коварных людей, стихийных бедствий, а также загадывают ему желания.

В этот день существует и ряд запретов:

19 сентября строго запрещается работать и заставлять работать кого-то другого.

Также в этот праздник нельзя лгать, ссориться и ругаться.

Нельзя выбрасывать остатки еды со стола.

Нельзя стричься и мыть голову.

Нельзя печь хлеб и пироги.

Нельзя ходить в лес за грибами и ягодами.

"Телеграф" подготовил красивые поздравления с праздником Михайлово чудо: своими словами в прозе, в стихах, картинках и открытках.

Поздравления в картинках:

Открытки с Михайловым чудом

Открытки с Михайловым чудом

Открытки с Михайловым чудом

Открытки с Михайловым чудом

Открытки с Михайловым чудом

Открытки с Михайловым чудом

Открытки с Михайловым чудом

Открытки с Михайловым чудом

Поздравления в стихах и прозе:

В День Михайлов поздравлений

Пусть бесчислен будет счет,

Желаю в верном направлении,

Идти по жизни Вам вперед.

***

Михайлов день встречать спеши,

И поздравления прими,

Достатку дому и добра,

Чтобы везло тебе всегда!

Чтобы принес он много счастья,

И изобилия, богатства,

Чтобы помог в твоих делах,

И радость он принес в мешках!

***

Поздравляю с праздником Михайлово чудо! Пусть наступит сладостный и приятный отдых после нелегких и плодотворных работ, желаю семейного благополучия и домашнего тепла, здравия всей семье и понимания, вкусного пива и сдобных пирогов по старым традициям.

***

Поздравляем всех верующих с Михайловым Днем, а всех Михаилов с днем их покровителя и желаем им быть мудрыми и справедливыми, как их тезка. Всегда следовать своему пути и хранить верность выбранной идеологии. Пусть в любой ситуации другие люди уважают вас и ваш выбор.

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От души вас поздравляем

С Михаила светлым днем.

Пусть он вас оберегает

Пока на земле живем.

***

Примите душевные поздравления в Михайлов день! Чествуя в этот день Архангела Михаила, защитника нашего, воюющего с силами зла, желаем, чтобы светлое имя его и сила ангельского войска хранили вас от всяческих невзгод и даровали мир в душе.

Напомним, что в субботу, 18 сентября, православные верующие почитают память пророка Захарии и святой Елизаветы, а также свои профессиональные праздники отмечают фармацевты и изобретатели.