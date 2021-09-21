"Тримайте хвіст пістолетом і рухайтеся далі": Наталя Могилевська розповіла, як бореться з осінньою депресією

Народна артистка України поділилася своїми лайфхаками, які допомагають їй подолати осінню хандру.

Дуже часто з настанням осені і холодів у багатьох починається осіння хандра. Дуже важливо якнайшвидше подолати її, щоб вона не переросла в депресію, яка набагато протяжніша. Вчені пов’язують осінню хандру з тим, що організму людини бракує світла і сонця, що пригнічує вироблення меланіну. І в результаті людина стає апатичною і впадає у відчай.

Що ж робити, щоб не стати "жертвою" осінньої хандри?

Народна артистка України, співачка Наталя Могилевська опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм свої топ-5 способів, як боротися з осінньою хандрою:

Одягайтеся красиво!

Зараз велика різноманітність одягу на будь-який бюджет, будь-якої форми і будь-якого кольору. Внесіть різноманітність у сірі будні.

Балуйте своє тіло і шкіру.

Сходіть в закритий басейн, SPA, на масах, до косметолога.

Чи не пропускайте спортзал!

Не забувайте стежити за собою, адже осіння хандра — це не привід забити на все. Надихніть себе на тренування, щоб тіло потім надихало вас.

Приймайте гарячу ванну або душ.

Гаряча ванна ввечері стане кращим заспокійливим.

Їжте більше фруктів і овочів

На осінь потрібно запасатися не зайвими кілограмами, а вітамінами, щоб відчувати себе завжди бадьоро, навіть в найхолодніший день.

Раніше, "Телеграф" писав, що українська співачка Наталія Могилевська розповіла своїм шанувальникам, як їй вдалося схуднути на 7 кілограмів.