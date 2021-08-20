Могилевська скинула 7 кг і не хоче зупинятися: фото до і після

46-річна артистка планує скинути ще пару кг до Дня незалежності України.

Українська співачка Наталія Могилевська, яка виступить на концерті до Дня Незалежності України на НСК "Олімпійський", розповіла своїм шанувальникам, що їй вдалося схуднути на 7 кілограмів з моменту спору з тренером Анітою Луценко, через який, до речі, мало не облисіла.

У себе на сторінці в Інстаграмі зірка зізналася, що до 24 серпня вона планує скинути ще пару зайвих кг.

Виконавиця поскаржилася, що їй дуже хочеться побалувати себе сезонними фруктами і ягодами, але дієтологи заборонили їй вживати зайві вуглеводи.

"Друзі, як же мені сьогодні потрібна ваша підтримка", — звернулася до фанатів Могилевська.

Співачка активно веде боротьбу із зайвими кілограмами. У 2014 році Могилевська помітно погладшала, але участь в розважальному проекті "Танці з зірками" в 2017 році допомогло їй повернутися в колишню форму.

Наталя Могилевська

Наталя Могилевська на "Танцях з зірками-2017"

Наталя Могилевська

Раніше Наталя Могилевська поділилася з фоловерами 5 правилами, які допомагають їй залишатися енергійною протягом усього дня. Одне з них включає в себе дотримання раціону харчування і питного режиму.