Могилевская сбросила 7 кг и не хочет останавливаться: фото до и после

46-летняя артистка планирует сбросить еще пару кг ко Дню независимости Украины.

Украинская певица Наталья Могилевская, которая выступит на концерте ко Дню Независимости Украины на НСК "Олимпийский", рассказала своим поклонникам, что ей удалось похудеть на 7 килограмм с момента спора с тренером Анитой Луценко, из-за которого, кстати, чуть не облысела.

У себя на странице в Инстаграме звезда призналась, что до 24 августа она планирует скинуть еще пару лишних кг.

Исполнительница пожаловалась, что ей очень хочется побаловать себя сезонными фруктами и ягодами, но диетологи запретили ей употреблять лишние углеводы.

"Ребята, как же мне сегодня нужна ваша поддержка", — обратилась к фанатам Могилевская.

Певица активно ведет борьбу с лишними килограммами. В 2014 году Могилевская заметно поправилась, но участие в развлекательном проекте "Танці з зірками" в 2017 году помогло ей вернуться в прежнюю форму.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская на "Танцях з зірками-2017"

Наталья Могилевская

Ранее Наталья Могилевская поделилась с фолловерами 5 правилами, которые помогают ей оставаться энергичной на протяжении всего дня. Одно из них включает в себя соблюдение рациона питания и питьевого режима.