Наталья Могилевская чуть не попала под машину: "С удовольствием привлекла бы его к ответственности"

Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее рассказала, как ей удается оставаться энергичной на протяжении дня, чуть не стала жертвой наезда автомобиля. Неприятный инцидент случился с артисткой в Киеве на Троещинском рынке у входа на съемочную площадку шоу "Співають всі".

Об этом случае Могилевская рассказала на своей странице в Инстаграм.

Певица считает, что водитель намеренно пытался наехать на нее, чтобы попугать. А причину подобного агрессивного поведения этого человека, Наталья называет раздражение на пешеходов, которые ходят с телегами и большими покупками. Однако звезда не понимает, зачем ехать через рынок, где всегда много народу, если ты спешишь.

"Жаль, мы не запомнили номера. Я бы с удовольствием привлекла его к ответственности" - подметила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

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