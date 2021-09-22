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Як змінилися актори серіалу "Секс у великому місті" з моменту виходу перших серій: фото до і після

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Головні героїні серіалу "Секс у великому місті" Новина оновлена 22 вересня 2021, 14:00
Головні героїні серіалу "Секс у великому місті"

"Телеграф" пропонує згадати, якими були головні героїні серіалу 23 роки тому.

Популярний американський серіал "Секс у великому місті", перший тизер якого з’явився в січні 2021 року, повертається на екрани. Прем’єра відбудеться на стрімінговому сервісі HBO Max під назвою And Just Like That ( "І просто так"). Точної дати запуску поки немає.

Відзначимо, що продовження серіалу вирішили випустити через 17 років після виходу останньої серії в 2004 році. А перша серія, нагадаємо, вийшла в 1998 році. За цей час головні герої серіалу змінилися, а деякі навіть до невпізнання.

"Телеграф" вирішив нагадати, як актори серіалу виглядали тоді і як вони виглядають зараз.

  • Сара Джессіка Паркер

Актриса виконувала одну з головних ролей — культову красуню і модницю Керрі Бредшоу. 56-річна знаменитість і зараз продовжує вражати своєю красою і стилем.

До:

Керрі Бредшоу
Керрі Бредшоу
Керрі Бредшоу
Керрі Бредшоу
Керрі Бредшоу
Керрі Бредшоу

Після:

  • Кім Кетролл

Одна з найяскравіших героїнь серіалу, сексуально розкріпачена Саманта Джонс. Відзначимо, що в новому серіалі Кетролл не буде, оскільки актриса відмовилася від участі в шоу з-за розбіжностей з Сарою Джесікою Паркер.

До:

Саманта Джонс
Саманта Джонс
Саманта Джонс
Саманта Джонс
Саманта Джонс
Саманта Джонс

Після:

  • Крістін Девіс

Консервативна Шарлотта Йорк, яка протягом усього фільму шукає справжню любов.

До:

Шарлотта Йорк
Шарлотта Йорк
Шарлотта Йорк
Шарлотта Йорк
Шарлотта Йорк
Шарлотта Йорк

Після:

  • Синтія Ніксон

Відмінний юрист і незалежна жінка, що відноситься до чоловіків з неабиякою часткою скептицизму Міранда Хоббс.

До:

Міранда Хоббс
Міранда Хоббс
Міранда Хоббс
Міранда Хоббс
Міранда Хоббс
Міранда Хоббс

Після:

Раніше, "Телеграф" писав, що Сара Джессіка Паркер відчинила завісу про сюжет нових випусків серіалу "Секс у великому місті".

Теги:
#Серіал #Сара Джессіка Паркер #Секс у великому місті
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