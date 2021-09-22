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Как изменились актеры сериала "Секс в большом городе" с момента выхода первых серий: фото до и после

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Главные героини сериала "Секс в большом городе" Новость обновлена 22 сентября 2021, 14:00
Главные героини сериала "Секс в большом городе"

"Телеграф" предлагает вспомнить, какими были главные героини сериала 23 года назад.

Популярный американский сериал "Секс в большом городе", первый тизер которого появился в январе 2021 года, возвращается на экраны. Премьера состоится на стримминговом сервисе HBO Max под названием And Just Like That ("И просто так"). Точной даты запуска пока нет.

Отметим, что продолжение сериала решили выпустить спустя 17 лет после выхода последней серии в 2004 году. А первая серия, напомним, вышла в 1998 году. За это время главные герои сериала изменились, а некоторые даже до неузнаваемости.

"Телеграф" решил напомнить, как актеры сериала выглядели тогда и как они выглядят сейчас.

  • Сара Джессика Паркер

Актриса исполняла одну из главных ролей — культовую красотку и модницу Кэрри Брэдшоу. 56-летняя знаменитость и сейчас продолжает поражать своей красотой и стилем.

До:

Кэрри Брэдшоу
Кэрри Брэдшоу
Кэрри Брэдшоу
Кэрри Брэдшоу
Кэрри Брэдшоу
Кэрри Брэдшоу

После:

  • Ким Кэтролл

Одна из самых ярких героинь сериала, сексуально раскрепощенная Саманта Джонс. Отметим, что в новом сериале Кэтролл не будет, так как актриса отказалась от участия в шоу из-за разногласий с Сарой Джессикой Паркер.

До:

Саманта Джонс
Саманта Джонс
Саманта Джонс
Саманта Джонс
Саманта Джонс
Саманта Джонс

После:

  • Кристин Дэвис

Консервативная Шарлотта Йорк, которая на протяжении всего фильма ищет настоящую любовь.

До:

Шарлотта Йорк
Шарлотта Йорк
Шарлотта Йорк
Шарлотта Йорк
Шарлотта Йорк
Шарлотта Йорк

После:

  • Синтия Никсон

Отличный юрист и независимая женщина, относящаяся к мужчинам с изрядной долей скептицизма Миранда Хоббс.

До:

Миранда Хоббс
Миранда Хоббс
Миранда Хоббс
Миранда Хоббс
Миранда Хоббс
Миранда Хоббс

После:

Ранее, "Телеграф" писал, что Сара Джессика Паркер приоткрыла завесу о сюжете новых выпусков сериала "Секс в большом городе".

Теги:
#Сериал #Сара Джессика Паркер #Секс в большом городе
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