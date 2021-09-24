Яке свято 24 вересня: народні прикмети і заборони

У цей день не можна мити голову, інакше можна змити удачу.

У п’ятницю, 24 вересня, Православна Церква вшановує пам’ять преподобної Феодори Олександрійської. Існує приказка "Прийшла Федора — замочи хвіст". У народі вважалося, що з цього дня в вересні будуть все частіше йти дощі. Цей день також називають "Федориним днем", "Федорою капустянкою", "Осінній Федорою", "Кінцем бабиного літа".

24 вересня прийнято приносити до церкви продукти свіжого врожаю: овочі фрукти та мед. Молодим сім’ям на Федору осінню потрібно провести такий обряд: з’їжте капустяні щі, і тоді сімейне життя буде щасливим.

Що не можна робити 24 вересня

На Феодору Олександрійську не можна починати нові справи

У цей день не можна базікати

Заборонено фарбуватися і мити голову — можна змити удачу

Поганою прикметою вважається, якщо дівчина забруднить нижній край спідниці — до проблем у родині.

Народні прикмети на 24 вересня

Бджоли ще літають — зима прийде пізно

Чайки високо кружляють — буде сильний вітер

У лісі багато грибів — зима буде сніжною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки днів українці відпочиватимуть у вересні 2021 року.