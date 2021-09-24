Яке свято 24 вересня: народні прикмети і заборони
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У цей день не можна мити голову, інакше можна змити удачу.
У п’ятницю, 24 вересня, Православна Церква вшановує пам’ять преподобної Феодори Олександрійської. Існує приказка "Прийшла Федора — замочи хвіст". У народі вважалося, що з цього дня в вересні будуть все частіше йти дощі. Цей день також називають "Федориним днем", "Федорою капустянкою", "Осінній Федорою", "Кінцем бабиного літа".
24 вересня прийнято приносити до церкви продукти свіжого врожаю: овочі фрукти та мед. Молодим сім’ям на Федору осінню потрібно провести такий обряд: з’їжте капустяні щі, і тоді сімейне життя буде щасливим.
Що не можна робити 24 вересня
- На Феодору Олександрійську не можна починати нові справи
- У цей день не можна базікати
- Заборонено фарбуватися і мити голову — можна змити удачу
- Поганою прикметою вважається, якщо дівчина забруднить нижній край спідниці — до проблем у родині.
Народні прикмети на 24 вересня
- Бджоли ще літають — зима прийде пізно
- Чайки високо кружляють — буде сильний вітер
- У лісі багато грибів — зима буде сніжною.
Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки днів українці відпочиватимуть у вересні 2021 року.
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