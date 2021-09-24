Рус

Яке свято 24 вересня: народні прикмети і заборони

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
37
Яке сьогодні свято
Яке сьогодні свято

У цей день не можна мити голову, інакше можна змити удачу.

У п’ятницю, 24 вересня, Православна Церква вшановує пам’ять преподобної Феодори Олександрійської. Існує приказка "Прийшла Федора — замочи хвіст". У народі вважалося, що з цього дня в вересні будуть все частіше йти дощі. Цей день також називають "Федориним днем", "Федорою капустянкою", "Осінній Федорою", "Кінцем бабиного літа".

24 вересня прийнято приносити до церкви продукти свіжого врожаю: овочі фрукти та мед. Молодим сім’ям на Федору осінню потрібно провести такий обряд: з’їжте капустяні щі, і тоді сімейне життя буде щасливим.

Що не можна робити 24 вересня

  • На Феодору Олександрійську не можна починати нові справи
  • У цей день не можна базікати
  • Заборонено фарбуватися і мити голову — можна змити удачу
  • Поганою прикметою вважається, якщо дівчина забруднить нижній край спідниці — до проблем у родині.

Народні прикмети на 24 вересня

  • Бджоли ще літають — зима прийде пізно
  • Чайки високо кружляють — буде сильний вітер
  • У лісі багато грибів — зима буде сніжною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки днів українці відпочиватимуть у вересні 2021 року.

Теги:
#Свято #Заборони #Народні прикмети
Головні новини дня
Україна
Підсумки дня 23 вересня: "жовта" зона в Україні, прийняття закону про олігархів, протести під Радою
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Головні новини дня
Підсумки дня 23 вересня: "жовта" зона в Україні, прийняття закону про олігархів, протести під Радою
Дата публікації
Категорія
Коронавірус пригнічує психіку
Через ковід люди перестали отримувати від життя задоволення і живуть в атмосфері страху
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
В Україну повернеться тепло
Дата публікації
Категорія
Опозиція блокує трибуну Ради перед розглядом "закону про олігархів"
Крізь крики і блокування: як Рада дала старт боротьбі з олігархами (репортаж)
Дата публікації
Категорія
Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко
Олександр Корнієнко: Разумков поводиться не як член команди президента