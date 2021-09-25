Співачка з невидимим мікрофоном вразила мережу чарівним вокалом

Солістка південнокорейської групи Purple Kiss виконала популярний хіт "Rockabye".

У 2020 році в Південній Кореї з’явилася нова жіноча група — "Purple Kiss". До її складу входить сім дівчат. Вони дебютували на музичному олімпі навесні 2021 року зі міні-альбомом "Into Violet".

У Твіттері одна з прихильниць групи поділилася коротким роликом, на якому одна з солісток "Purple Kiss" виконує відому пісню групи Clean Bandit — "Rockabye". Варто зазначити, що у дівчини приголомшливий і чистий голос.

Всього за два дні коротке відео набрало майже 70 тис. переглядів.

Раніше, "Телеграф" писав, що новий південнокорейський серіал-трилер "Гра в кальмара" став новим хітом Netflix. Проєкту вдалося навіть змістити з першої позиції популярний серіал "Статеве виховання"