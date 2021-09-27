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Українська співачка виходить заміж (фото)

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Маша Гойя Новина оновлена 27 вересня 2021, 10:46
Маша Гойя

Співачці зробили пропозицію під час концерту "Вечірнього кварталу".

Українська співачка Маша Гойя залишає лави неодружених. Дівчина отримала пропозицію руки і серця від свого коханого, яке з радістю прийняла.

Щаслива наречена поділилася змінами свого "статусу" на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши кілька сторіс, на яких похвалилася обручкою.

Відзначимо, що бойфренд Марії, Артем, зробив пропозицію своїй коханій під час концерту "Вечірнього кварталу". Чоловік став на одне коліно перед численним залом і запропонував коханій стати його дружиною.

Маша Гойя, справжнє ім’я Марія Шаповалова, — українська співачка, екс-учасниця гурту SMS. У 2009 році почала працювати з продюсером Юрієм Фальосою, з яким також складалася в романтичних стосунках. Пара прожила в цивільному шлюбі 6 років, а в 2015-му році розлучилася.

Раніше, "Телеграф" повідомляв, що старша дочка Ахтема Сеітаблаєва, 26-річна вийшла заміж.

Теги:
#Пропозиція, запрошення, речення #Співачка #Маша Гойя
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