"Втрьох з Богом": зірка OnlyFans приголомшила чоловіка пікантним визнанням
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Секс утрьох з богом — це кращий секс у житті 45-річної моделі соціальних мереж
Життя не перестає дивувати несподіваними поворотами. Нещодавно стало відомо, що американська актриса Еллісон Мек проведе найближчі три роки в місцях позбавлення волі. Її засудили до трьох років тюремного ув’язнення за участь в секс-секті Nxivm.
Інша американка, Нита Марі, модель OnlyFans стверджує, що у неї регулярні стосунки утрьох з богом — і що це кращий секс, який у неї був колись. Про це пише щоденне інтернет-видання Mirror.co.uk. "Телеграф" не має на меті образити почуття віруючих, а тільки пропонує вам ознайомитися з перекладом цього матеріалу.
45-річна Нита Марі говорить, що "переживає рай" кожен раз, коли запрошує господа приєднатися до неї і її чоловіка в ліжку. Вона стверджує, що вони роблять це не рідше двох разів на тиждень.
Американка з Колорадо визнає, що її чоловік не завжди знає, що до нього в ліжку приєднується небесний батько. При цьому вона стверджує, що відчуває його присутність, навіть якщо він не з’являється у фізичній формі.
Читання молитви перед тим, як вони перейдуть до "справи", на думку Ніти, поліпшило її оргазми, і її сексуальне життя тепер "краще, ніж будь-коли раніше".
"Коли ви запрошуєте бога стати частиною сексу, ви змінюєте дію з чисто фізичної на щось священне і духовне", — пояснює вона.
"Я просила його приєднатися до мене і мого чоловіка з самого першого разу, коли ми займалися любов’ю, — ділиться досвідом американська модель, — Немає нічого приємнішого, ніж коли ви відчуваєте любов бога до вас, при цьому роблячи приємність своєму партнерові".
Це не перший раз, коли модель ділиться своїм тісним зв’язком з богом. Раніше вона потрапляла в заголовки газет коли стверджувала, що бог сказав їй «продовжити стриптиз", маючи на увазі кар’єру моделі в OnlyFans.
"Мій чоловік не завжди знає, коли я прошу Бога взяти участь в наших заняттях любов’ю, але, впевнена, він би не став заперечувати", — розповідає Нита.
Мати двох дітей, яка ділиться сексуальним контентом зі своїм мільйоном підписників в Instagram, також стверджує, що включення бога в її заняття любов’ю покращує її оргазми.
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