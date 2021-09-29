"Втрьох з Богом": зірка OnlyFans приголомшила чоловіка пікантним визнанням

Секс утрьох з богом — це кращий секс у житті 45-річної моделі соціальних мереж

Життя не перестає дивувати несподіваними поворотами. Нещодавно стало відомо, що американська актриса Еллісон Мек проведе найближчі три роки в місцях позбавлення волі. Її засудили до трьох років тюремного ув’язнення за участь в секс-секті Nxivm.

Інша американка, Нита Марі, модель OnlyFans стверджує, що у неї регулярні стосунки утрьох з богом — і що це кращий секс, який у неї був колись. Про це пише щоденне інтернет-видання Mirror.co.uk. "Телеграф" не має на меті образити почуття віруючих, а тільки пропонує вам ознайомитися з перекладом цього матеріалу.

45-річна Нита Марі говорить, що "переживає рай" кожен раз, коли запрошує господа приєднатися до неї і її чоловіка в ліжку. Вона стверджує, що вони роблять це не рідше двох разів на тиждень.

Американка каже, що її чоловік не завжди знає, що до нього в ліжку приєднується ще хтось

Американка з Колорадо визнає, що її чоловік не завжди знає, що до нього в ліжку приєднується небесний батько. При цьому вона стверджує, що відчуває його присутність, навіть якщо він не з’являється у фізичній формі.

Читання молитви перед тим, як вони перейдуть до "справи", на думку Ніти, поліпшило її оргазми, і її сексуальне життя тепер "краще, ніж будь-коли раніше".

"Коли ви запрошуєте бога стати частиною сексу, ви змінюєте дію з чисто фізичної на щось священне і духовне", — пояснює вона.

"Я просила його приєднатися до мене і мого чоловіка з самого першого разу, коли ми займалися любов’ю, — ділиться досвідом американська модель, — Немає нічого приємнішого, ніж коли ви відчуваєте любов бога до вас, при цьому роблячи приємність своєму партнерові".

Американська модель відчуває любов бога, доставляючи задоволення партнеру

Це не перший раз, коли модель ділиться своїм тісним зв’язком з богом. Раніше вона потрапляла в заголовки газет коли стверджувала, що бог сказав їй «продовжити стриптиз", маючи на увазі кар’єру моделі в OnlyFans.

"Мій чоловік не завжди знає, коли я прошу Бога взяти участь в наших заняттях любов’ю, але, впевнена, він би не став заперечувати", — розповідає Нита.

Мати двох дітей, яка ділиться сексуальним контентом зі своїм мільйоном підписників в Instagram, також стверджує, що включення бога в її заняття любов’ю покращує її оргазми.